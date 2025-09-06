L'OM fonce sur Josuha Guilavogui ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Laissé libre par Leeds en fin de saison, Josuha Guilavogui pourrait rapidement rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi. L'Olympique de Marseille travaille sur le dossier du milieu de terrain de 34 ans.

Actuellement sans club, après à peine un an passé du côté de Leeds, Josuha Guilavogui n'a pas l'intention de mettre un terme à sa carrière, même si les choses se sont compliquées pour lui depuis son départ de Wolfsburg. Et ce samedi, Neil Goulding, journaliste anglais de SportsBoom, mais aussi de la BBC, révèle que l'Olympique de Marseille pourrait rapidement finaliser la signature de celui qui a été international tricolore. Ayant joué un rôle dans le retour de Leeds en Premier League, le milieu de terrain n'a cependant pas été conservé, et il est à l'écoute des offres, étant même disposé à continuer à évoluer en Championship (D2 anglaise). Mais forcément, l'intérêt de l'OM peut changer la donne et faire revenir Josuha Guilavogui en Ligue 1.

De Zerbi adore Guilavogui

Et si Pablo Longoria et Medhi Benatia s'intéressent au joueur formé à l'AS Saint-Etienne, c'est parce que Roberto De Zerbi apprécie fortement Josuha Guilavogui. « L’Olympique de Marseille a exprimé son intérêt pour essayer de signer le milieu de terrain expérimenté sur un transfert gratuit maintenant que la fenêtre de transfert d'été est fermée (...) L’entraîneur Roberto De Zerbi, l'ancien manager de Brighton, serait un admirateur du joueur et de certaines de ses performances en Premier League la saison dernière », explique le journaliste anglais. Après le départ d'Adrien Rabiot, l'OM sait que Guilavogui est un vrai meneur dans le vestiaire. Et même si le joueur de 34 ans ne pourra pas prétendre à un rôle de titulaire tout au long d'une saison qui sera très longue pour Marseille, il est susceptible d'apporter son expérience et de la sérénité, le clash de Rennes ayant probablement eu plus d'effets indésirables au sein de l'effectif phocéen que l'on a bien voulu le dire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guilavogui (@josuhaguilavogui)

Grâce à son statut de joueur libre, Josuha Guilavogui peut rejoindre l'Olympique de Marseille sans aucun problème, même s'il ne pourra pas être aligné durant la première phase de la Ligue des champions. Mais au moment où le calendrier de l'OM va s'accélérer, la présence de l'ancien joueur de Wolfsburg pourrait être un choix de plus, et sans gros impact financier pour l'OM.