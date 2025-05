L'OM fixe un prix fou pour Greenwood

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM avait flairé le bon coup l'été dernier en recrutant Mason Greenwood. L'Anglais a répondu présent en finissant la saison co-meilleur buteur de Ligue 1.



La direction de l'OM avait pris un petit risque en recrutant Mason Greenwood. L'Anglais a une réputation qui n'est pas des meilleures. Mais l'ancien de Manchester United a rapidement trouvé son rythme de croisière avec les Phocéens. Assez pour permettre à l'OM de terminer deuxième de Ligue 1 et finir en position de co-meilleur buteur du championnat avec Ousmane Dembélé. Mason Greenwood a encore un contrat à Marseille jusqu'en juin 2029 et aurait comme objectif de disputer la Ligue des champions sous les couleurs phocéennes. Et sa direction est emballée par cette perspective même si beaucoup de choses pourraient se passer cet été lors du marché des transferts.

Greenwood sur le départ, l'OM ferme la porte mais...

Selon les informations du Sun, deux clubs anglais dont le nom n'a pas filtré auraient comme objectif de signer Greenwood dans les prochaines semaines. Le média anglais parle d'offres avec des gros montants. De quoi susciter un certain intérêt chez le joueur, qui n'a jamais caché son envie de retourner un jour évoluer en Premier League. L'OM, d'après Transferfeed, ne prévoit cependant pas de se séparer de son attaquant. La seule chose qui pourrait faire craquer la direction phocéenne est une offre de 100 millions d'euros. Un prix énorme pour Greenwood et qui a peu de chances d'être aligné. A moins d'une énorme surprise. Et dans ce cas-là, l'Olympique de Marseille se frotterait les mains au vu de la plus-value faite.

Pour rappel, l'été dernier, les pensionnaires du Stade Vélodrome avaient recruté Greenwood contre un chèque de 26 millions d'euros. Un investissement conséquent pour le joueur anglais, qui n'aura cependant pas déçu sa direction, que ce soit sportivement ou en interne. En attendant, Manchester United touchera 50 % du montant du futur transfert de son ancien joueur, signe que personne ne devra être perdant si une énorme opération venait à voir le jour.