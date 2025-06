L'OM fait une offre pour un prodigieux brésilien ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer son secteur offensif, l'Olympique de Marseille a déjà fait une offre pour recruter un attaquant brésilien dont la valeur explose sous le maillot de Feyenoord.

La première phase du mercato estival a débuté, et du côté de l'OM, on semble ne pas vouloir traîner à signer des renforts, histoire de donner à Roberto De Zerbi les joueurs que ce dernier convoite pour ne pas faire de la figuration en Ligue des champions. Et ce week-end, la presse néerlandaise affirme que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà pris les devants dans le dossier Igor Paixao. Agé de 24 ans, l'ailier gauche brésilien est sous contrat avec Feyenoord jusqu'en 2029. Et s'il est arrivé aux Pays-Bas pour 4,5 millions d'euros, la valeur d'Igor Paixao est désormais estimée par Transfermarkt à 35 millions d'euros. Il est vrai que le Brésilien a déjà marqué 8 buts et 19 passes décisives en 47 matchs officiels sous le maillot du club de Rotterdam.

Un transfert record pour Igor Paixao

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Igor Paixão (@igorpaixao_00)

Le site spécialisé 1908.nl confirme que l'Olympique de Marseille s'est déjà activé et pourrait donc investir plus de 30 millions d'euros dans cette opération, laquelle serait un record pour Feyenoord. International U23 avec le Brésil, Igor Paixao serait un renfort de poids pour l'OM. Preuve que le profil de l'ailier brésilien est déjà suivi en Europe, Transfermarkt révèle que le Paris Saint-Germain a également un œil sur le joueur brésilien de Feyenoord. Pour l'instant, la première offre de Marseille n'a pas encore reçu de réponse des dirigeants néerlandais, lesquels vont évidemment être tentés de faire patienter Pablo Longoria afin de voir si le marché s'emballe pour son prodige offensif. Cependant, le club phocéen ne mettra pas plus de 35 millions d'euros pour un joueur, car même si l'OM est qualifié pour la Ligue des champions, Frank McCourt a prévenu qu'il ne fera pas des folies.