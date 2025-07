L'OM fait une offre historique pour Igor Paixao

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Déterminé à recruter Igor Paixao, l'Olympique de Marseille a soumis ces dernières heures une nouvelle offre à Feyenoord. L'attaquant brésilien peut devenir le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM.

Deux ans et demi après avoir dépensé 30 millions d'euros pour faire venir Vitinha de Braga, pour ce qui est resté comme le plus gros flop de l'histoire de l'Olympique de Marseille, le club phocéen s'apprête à dépenser encore plus afin de recruter Igor Paixao. En effet, ce samedi, plusieurs médias néerlandais, dont Feyenoord Transfermarkt, annoncent qu'après avoir vu leur première offre de 28 millions d'euros refusée par les dirigeants du club néerlandais, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont revenus à la table des négociations avec cette fois une proposition dépassant les 30 millions d'euros, battant ainsi le record pour l'OM. Et les journalistes de FT de préciser que l'Olympique de Marseille n'a jamais envisagé de se faire prêter Igor Paixao, mais veut un transfert pur et dur.

L'OM veut absolument s'offrir l'attaquant brésilien

🚨🇧🇷 Olympique Marseille heeft zijn tweede voorstel bij #Feyenoord neergelegd voor Igor Paixão. Het eerste voorstel, daterend van eind mei, had een waarde van €28m. Het nieuwe voorstel overschrijdt een bedrag van €30m. Van een formeel huurvoorstel is nooit sprake geweest. pic.twitter.com/hqGBPpUcAy — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 11, 2025

Du côté de l'Olympique de Marseille, en faisant cette proposition d'un niveau jamais atteint pour le joueur que Feyenoord avait acheté 4,5ME il y a trois ans au Brésil, on veut clairement apporter un vrai plus à Roberto De Zerbi, afin que l'OM ne se contente pas de faire de la figuration en Ligue des champions. Pablo Longoria est convaincu que cette saison est un tournant pour le club phocéen, et que pour entrer dans une nouvelle ère, Marseille doit impérativement recruter des joueurs du standing d'Igor Paixao.

Il reste désormais aux deux clubs à s'entendre, mais au rythme où les négociations avancent, il est très probable que le joueur brésilien débarque sur le Vieux Port très rapidement. Du côté des supporters marseillais, on commence d'ailleurs déjà à s'enflammer sur les réseaux sociaux à l'annonce d'un accord probable entre l'OM et Feyenoord pour la venue d'Igor Paixao.