L'OM fait une offre à un international anglais bien connu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Angel Gomes n'a pas joué dimanche soir contre l'Olympique de Marseille, mais il se pourrait bien que l'international anglais du LOSC ait l'occasion de briller sous le maillot de l'OM. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont déjà lancé les négociations.

Les dirigeants marseillais ont déjà lancé les grandes manœuvres pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi, et dans un premier temps cela concerne des joueurs qui seront libres en fin de saison. Parmi les pistes étudiées par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il y a Angel Gomes révèle Loïc Tanzi au lendemain du nul arraché par l'OM à Lille. Le milieu de terrain de 24 ans arrive en effet dans les dernières semaines de son engagement avec le LOSC, et les responsables marseillais en ont fait une cible prioritaire lors du prochain mercato. Selon le journaliste de L'Equipe, du côté d'Olivier Létang, on a compris que l'international anglais ne voulait pas prolonger, cinq ans après être arrivé dans le Nord en provenance de Manchester United où il avait été formé. Et cela pourrait d'ailleurs expliquer sa mise sur la touche.

L'OM a déjà fait une offre à Angel Gomes

Plus vraiment dans les petits papiers de Bruno Genesio, qui ne le fait plus jouer depuis quelques semaines, Angel Gomes a suivi depuis les tribunes du Stade Pierre-Mauroy le match entre son équipe actuelle et sa probable future équipe. Car du côté de l'Olympique de Marseille, on a déjà mis le turbo dans ce dossier, un contrat ayant même déjà été proposé par le directeur du football de l'OM. Si la concurrence peut venir éventuellement de Premier League dans le dossier du milieu de terrain du LOSC, le club phocéen a déjà pris les devants. Pour le natif de Londres, rejoindre l'Olympique de Marseille serait forcément l'occasion de rester dans l'objectif de Thomas Tuchel, le nouveau sélectionneur des Three Lions ayant un oeil attentif sur les joueurs anglais qui évoluent à l'étranger, et notamment en Ligue 1 que le technicien allemand connaît évidemment très bien.

Cette saison, Angel Gomes a seulement joué vingt matchs toutes compétitions confondues avec Lille, et le milieu de terrain a marqué deux buts (contre Toulouse et Feyenoord) et signé une passe décisive. Des statistiques qui visiblement n'inquiètent pas l'Olympique de Marseille.