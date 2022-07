L’OM fait une offre à 12 millions d'euros en Turquie

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Selon la presse turque, l’Olympique de Marseille a formulé une offre pour le milieu offensif de Trabzonspor Abdülkadir Ömür. Peut-être un nouveau concurrent pour Dimitri Payet, intouchable la saison dernière sous les ordres de l’ancien entraîneur Jorge Sampaoli.

Après le départ de Steve Mandanda au Stade Rennais, Dimitri Payet voit son statut de leader renforcé. Le milieu offensif a largement contribué à la bonne saison de l’Olympique de Marseille, lui qui semblait intouchable dans le dispositif de l’ancien coach Jorge Sampaoli. Mais qu’en sera-t-il avec son successeur Igor Tudor ? « C'est une bonne chose d'avoir Dimitri Payet avec nous, se réjouissait le Croate lors de sa présentation. C'est un joueur fantastique, on le connaît tous, je suis content qu'il soit là. »

Dimitri Payet s’arrête. Les supporters s’emballent. Payet prend le temps de voir tout le monde. #OM #repriseOM @OMLaProvence pic.twitter.com/ymY3cXEPfm — Fabrice Lamperti (@gouffa83) June 29, 2022

Il ne serait pas étonnant de voir le Réunionnais conserver son statut la saison prochaine. Mais cette fois, le maître à jouer de l’Olympique de Marseille aura peut-être de la concurrence. En effet, le club phocéen s’intéresse vivement à Abdülkadir Ömür, le milieu offensif de Trabzonspor qui évolue en meneur de jeu. Le média Fotomaç parle même d’une offre marseillaise à 12 millions d’euros pour ce talent de 23 ans à la réputation flatteuse.

Une ancienne cible de Manchester City

« C'est un super joueur, a décrit le spécialiste du football turc Atakan Anil, contacté par Le Phocéen. Cette saison, il a été le numéro 10 du champion de Turquie et a marqué 7 buts. Plus jeune, il était déjà énorme, et Manchester City avait proposé près de 25 millions d'euros pour l'acheter. Mais ses dirigeants ont refusé, considérant qu'il valait beaucoup plus, et il s'est blessé derrière. Aujourd'hui, il est revenu à un super niveau. C'est un petit gabarit (1,68m) très rapide et technique, un joueur majeur du championnat turc. Ce serait un très bon coup pour l'OM. » A supposer que le club ait vraiment les moyens de se l’offrir.