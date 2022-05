L'OM fait une belle offre pour Veretout, il y a un gros hic

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En attendant de connaître le sort de cette saison 2021-2022, l’Olympique de Marseille continue d’avancer ses pions sur le marché des transferts, et notamment avec Jordan Veretout.

Pour compenser le départ libre de Boubacar Kamara, le club phocéen va chercher à recruter un joueur de la même trempe. Et pourquoi pas un autre international français ? Pablo Longoria y pense fortement en tout cas. Ciblé par Marseille depuis de longues années et ses premières belles saisons à Nantes, Jordan Veretout pourrait effectivement être le renfort tant attendu dans l'entrejeu. Arrivé à la Roma en 2020 en l’échange d’un chèque de 17,5 millions d’euros, le joueur de 29 ans a fait des ravages en Serie A avant de baisser un peu le pied sous les ordres de José Mourinho. Désormais en quête d’un nouveau challenge pour relancer sa carrière et retrouver l’équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2022, Veretout pourrait se laisser tenter à l’idée de rejoindre Marseille, surtout si l’OM venait à jouer la Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria est bien présent dans ce dossier Veretout.

4,5 millions d’euros par an, le salaire de Veretout fait mal

En effet, selon les informations de CalcioMercato, Marseille aurait fait une deuxième offre de 15 ME à la Roma pour Veretout, après avoir essuyé un premier échec avec une proposition de 8 ME il y a un mois et demi. Si ce nouveau chèque pourrait satisfaire tout le monde, l’OM doit aussi trouver un terrain d’entente avec Veretout au niveau salarial. Et c’est là où le bat blesse, sachant que l’an dernier, l’ancien Nantais demandait 4,5 millions d’euros par an pour bouger de la Roma. Un salaire que l’OM ne pourra pas lui verser en cette période compliquée. En attendant, l’OM a une saison à terminer en beauté contre Strasbourg samedi au Vélodrome, histoire de valider le podium en L1 et la place en C1 qui va avec. Tout cela avec l’objectif de remplir au maximum les caisses avant un mercato d’été qui s'annonce chaud bouillant, enfin si Marseille a l’autorisation de recruter après l’affaire Pape Gueye…