L’OM fait patiner le dossier Sancho

Par Corentin Facy

En négociations avec la Juventus Turin pour le transfert de Timothy Weah, l’OM joue la montre et irrite le club italien, qui a besoin de vendre son international américain pour ensuite accélérer sur Jadon Sancho.

C’est le feuilleton du moment en Italie. Timothy Weah va-t-il un jour signer à l’Olympique de Marseille ? L’accord semble imminent entre la Juve et le club phocéen et pourtant, pas de fumée blanche à l’horizon. Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, alors que l’OM et la Juve sont pourtant sur la même longueur d’onde avec la volonté de finaliser le dossier sous la forme d’un prêt avec option d’achat automatique. La valeur du joueur est estimée à environ 15 millions d’euros, mais Marseille se bat pour grappiller un maximum jusqu’au dernier centime.

La Juventus a besoin de vendre Weah rapidement

La lenteur des négociations commence à agacer du côté de la Juventus Turin car Calcio Mercato nous apprend que le club transalpin a besoin de finaliser la vente de Timothy Weah pour ensuite passer la seconde dans le dossier Jadon Sancho. L’attaquant anglais, prêté la saison dernière par Manchester United à Chelsea, est la cible n°1 d’Igor Tudor pour renforcer son secteur offensif. Mais les finances de la Juve n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles ont été par le passé, et la Vieille Dame doit boucler une ou plusieurs ventes avant de pouvoir passer à l’offensive.

Le départ le plus imminent est clairement celui de Timothy Weah, d’où l’agacement des Bianconeri qui souhaitent vite boucler l’affaire avec Marseille. Le média italien ajoute que de nouveaux contacts sont prévus ces prochaines heures entre les dirigeants des deux clubs, avec cette fois un bon espoir qu’un accord total soit trouvé. Timothy Weah, qui s’est lui déjà entendu sur le salaire et la durée de son contrat avec l’OM, n’attend que ça. Roberto De Zerbi aussi, le coach italien voyant en l’international américain un joueur idéal pour à la fois doubler le poste de Mason Greenwood en attaque et celui d’Amir Murillo en défense.