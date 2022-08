L'OM fait encore pleurer Arsenal au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OM a facilement disposé de Nice (3-0) en Ligue 1. Encore une fois, Nuno Tavares a livré une belle prestation, récompensée par un but.

L'OM a connu pas mal de changements cet été lors du mercato. Et cela n'est certainement pas terminé, le club souhaitant encore se montrer actif d'ici au 1er septembre. Les Phocéens ont notamment changé leurs pistons, avec les arrivées notables de Jonathan Clauss et de Nuno Tavares. Le dernier cité, international Espoirs portugais, répond présent depuis ses premiers pas à l'OM. En quatre rencontres sous les ordres d'Igor Tudor, l'ancien joueur d'Arsenal a déjà planté à trois reprises. Une première depuis... Laurent Blanc ! Arrivé en prêt sans option d'achat à Marseille, Tavares pourrait néanmoins être LA révélation marseillaise cette saison, un peu à l'instar de William Saliba lors du précédent exercice.

Tavares, on s'excite même en Angleterre !

📊 | Nuno Tavares 🇵🇹 réalise un début de saison explosif avec l’OM :



⚽️ 3 buts en 4 matchs de @Ligue1UberEats.



Ce n’était plus arrivé depuis Laurent Blanc 🇫🇷 (1997) qu’un défenseur marque 3 buts lors de ses 4 premiers matchs avec l’OM. 👏#TeamOM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/6m4pjwgmEv — Dynamit’Sports (@DynamitSports) August 28, 2022

Ce serait en tout cas la seconde fois que l'OM arrive à mettre en lumière un joueur prêté par Arsenal. Forcément, du côté de certains fans londoniens, on se réjouit de voir l'état de forme du Portugais, et on espère également qu'il aura sa chance la saison prochaine. Sur Twitter, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Wenger doit revenir à Arsenal et trouver la bonne formule pour positionner Tavares à Arsenal » ; « Celui qui a dit à Nuno Tavares de jouer arrière gauche a besoin que ses diplômes d'entraîneur soient révoqués. Le man est clairement un attaquant » ; « Est-ce qu'on peut déjà récupérer Tavares à l'OM ou pas ? » ; Je n'ai jamais douté de Nuno Tavares, j'ai toujours su que ce gamin avait quelque chose de spécial » ou encore « Nuno Tavares a un grand avenir en tant qu'ailier mais pas en tant que latéral gauche ». S'il excelle en attaque rapide et devant les buts, Tavares se voit souvent reprocher son placement défensif. Le crack de 22 ans aura l'occasion de prouver sa valeur et de se tester prochainement en Ligue des champions. Comme ses partenaires, il devra se frotter en C1 au Sporting, à Tottenham et à Francfort.