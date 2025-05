L'OM fait des petits cadeaux à Nice et Saint-Etienne

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Prêté par Everton avec une option d'achat obligatoire à payer en fin de saison, Neal Maupay va définitivement être transféré à l'Olympique de Marseille. Une opération qui permet à deux clubs français de récupérer plusieurs milliers d'euros.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille s'offrait Neal Maupay en provenance d'Everton dans le cadre d'un prêt. Le contrat stipulait alors que l'attaquant de pointe natif de Versailles disposait d'une option d'achat obligatoire d'un montant de 4 millions d'euros. La saison 2024-2025 étant définitivement terminée, les dirigeants phocéens n'ont donc plus d'autres choix que de lever cette clause. Sur le total déboursé par l'OM pour transférer définitivement son numéro 8, une petite partie va revenir à deux clubs français qui ne diront certainement pas non à des revenus passifs.

Nice et Saint-Etienne vernis grâce Neal Maupay

Même dans le football, il n'y a pas de petites économies. Comme l'indique Sportune, l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne vont toucher des revenus grâce au transfert de Neal Maupay grâce au mécanisme de solidarité. En effet, les deux clubs historiques du foot français ont participé à la formation de Neal Maupay : Nice entre 2007 et 2015, Saint-Etienne entre 2015 et 2017. Selon les calculs publiés par le média spécialiste du sport business, les Aiglons devraient toucher au moins 100 000 euros, tandis que les Verts peuvent s'attendre à recevoir 20 000 euros.

Des sommes qui ne sont pas nécessairement impressionnantes dans un monde aussi lucratif que le football. Toutefois, elles ne se refusent pas. Concernant Neal Maupay, l'OM s'offre un joueur qui sort d'une saison à 4 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1 pour seulement 4 millions d'euros. Une bonne affaire si l'on s'en fie à sa valeur marchande de 10 millions d'euros évaluée par Transfermarkt.