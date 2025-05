L'OM évite un énorme piège à 10 millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria gère toujours au millimètre le mercato de l'OM, et s'il multiplie les opérations sous forme de prêt, le président du club phocéen a toujours un oeil très précis sur le calendrier. C'est le cas concernant Amar Dedic.

Recruté au dernier mercato d'hiver en provenance de Salzbourg sous forme de prêt payant (1,5 million d'euros) avec une option d'achat liée à ses performances, Amar Dedic a bien du mal à trouver ses marques au sein de l'équipe de Roberto De Zerbi. S'il a suscité de gros espoirs lorsqu'il a signé à l'Olympique de Marseille, le défenseur international bosnien s'est peu à peu installé sur le banc de l'OM, le joueur de 22 ans n'ayant disputé que 283 minutes depuis qu'il a rejoint Marseille, sa dernière apparition datant du 12 avril lors du naufrage des Phocéens à Monaco. L'avenir d'Amar Dedic semble bouché à l'Olympique de Marseille et c'est probablement pour cela que ce dernier n'a plus joué une seule minute depuis trois matchs. Car son option d'achat serait calibrée sur ses apparitions sur les terrains de Ligue 1.

L'OM ne veut pas dépenser 10ME inutilement

Le site spécialisé Le Phocéen affirme que l'option d'achat prévoyait que Dedic soit officiellement transféré de Salzbourg à l'OM pour 10 millions d'euros s'il joue « 50 % des matchs d’ici juin ». Au moment où il a paraphé son contrat, le défenseur bosnien devait donc jouer huit matchs pour devenir un joueur de Marseille, puisqu'il restait alors quinze rencontres à disputer. Et à ce jour, il en a déjà joué neuf, ce qui pousse à croire que l'opération est donc actée. Sauf que ce n'est pas si simple. « Le flou juridique plane. Certaines clauses comptent chaque apparition, même brève, d’autres non. L’OM sait sans doute très bien ce qu’il en est. Et c’est peut-être ce qui explique ce timing précis dans la disparition de Dedic », précise le média.

Officiel : Amar Dedic prêté à l'OM https://t.co/uJdlJb7XQL — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2025

A priori, l'Olympique de Marseille ne souhaite pas conserver le joueur prêté par Salzbourg et a donc déjà tranché en demandant à Roberto De Zerbi de ne plus l'utiliser. Pablo Longoria ne veut plus tenter des paris sur le long terme et l'a prouvé dans un passé récent. Les joueurs qui n'arrivent pas à se faire une place très rapidement devront partir. Elye Wahi ne dira pas le contraire.