L'OM évite le pire avec Medina

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La journée de mardi a été terrible pour les supporters de l'OM. En plus d'apprendre les départs à venir de Jonathan Rowe mais surtout d'Adrien Rabiot après un clash énorme dans le vestiaire à Rennes, les suiveurs du club olympien ont tremblé en raison de la blessure à l'entraînement de Facundo Medina. Le défenseur argentin a manqué à ses coéquipiers à Rennes, où il était suspendu et son absence pour plusieurs semaines était redoutée après avoir quitté le centre d'entraînement en béquilles en raison d'un coup reçu à la cheville lors de la séance de mardi.

Medina opérationnel samedi contre le PFC ?

❗️La présence de Medina face au Paris FC n'est pour le moment pas remise en cause.



[🥇 @footmercato] pic.twitter.com/7yiUXOY0EV — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 20, 2025

Le pire a cependant été évité pour l'ancien défenseur du RC Lens, lequel ne souffrirait d'aucune blessure sérieuse selon Foot Mercato. Preuve que tout va bien pour Facundo Medina, le gaucher de 26 ans pourrait être opérationnel pour la réception du Paris FC ce samedi à 17 heures au Vélodrome pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi au vu de l'excellente préparation réalisée par Facundo Medina, aussi bien capable d'occuper l'axe de la défense ou le couloir gauche, où une recrue se fait toujours attendre depuis le départ de Quentin Merlin à Rennes il y a déjà plusieurs semaines.