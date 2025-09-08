« ‍L’OM était venu avec une offre ‍», Rennes a tout gâché

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Interrogé par Top Mercato, Jonathan Pitroipa a révélé qu’il avait était à deux doigts de signer à l’OM en 2012. Mais celui qui évoluait alors au Stade Rennais avait été retenu par le club breton.

Son nom ne vous est pas étranger si vous suivez la Ligue 1 depuis plus de dix ans. Entre 2011 et 2014, Jonathan Pitroipa a fait parler de lui dans le championnat de France. Auteur de 13 buts et 18 passes décisives au total sous les couleurs du Stade Rennais, l’ancien international burkinabé (82 sélections) a fait les beaux jours du club breton. Ses accélérations dévastatrices et ses dribbles imprévisibles ont notamment marqué les esprits, à tel point que l’Olympique de Marseille a tenté de faire venir celui qui a ensuite joué à Al-Nasr, au Paris FC ou encore au Royal Antwerp.

Interrogé par Top Mercato, Jonathan Pitroipa a révélé que l’OM lui avait soumis une offre concrète en 2012 mais que son transfert avait finalement capoté en raison du refus catégorique du Stade Rennais de le vendre à un club concurrent. « Je crois que c’était en 2012, l’OM était venu avec une offre, mais le Stade Rennais avait refusé de me vendre. Ils avaient un projet avec moi, c’était de me garder trois, voire quatre ans, avant de me céder » explique Jonathan Pitroipa avant de poursuivre.

« C’est comme ça, ça fait partie du football, il faut l’accepter. Quand on est jeune footballeur africain, dès qu’on commence à briller, on veut jouer à Marseille ou au PSG. C’est ça la réalité. Ces deux clubs comptent énormément pour nous les footballeurs africains. Pour mon cas, l’offre de l’OM n’est pas arrivée au bon moment. Ça fait aussi partie de mon histoire » révèle Jonathan Pitroipa, dont la carrière aurait pu prendre une autre dimension avec une signature à Marseille. Cela n’aura finalement pas été le cas, un regret pour le joueur mais aussi pour les dirigeants de l’OM à l’époque tant Pitroipa était performant en Ligue 1. Le Burkinabé est finalement resté à Rennes avant de partir dans l’anonymat le plus total du côté d’Al-Jazira pour 5 millions d’euros en 2014.