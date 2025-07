L’OM et Milan ont le même problème avec Bennacer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De retour d’un prêt à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer ne devrait pas rester au Milan AC. Les Rossoneri le considèrent toujours comme un bon milieu de terrain. Mais les dirigeants milanais se heurtent aux mêmes obstacles que leurs homologues marseillais.

La situation d’Ismaël Bennacer reste inchangée. Suite à son prêt en deuxième partie de saison, le milieu appartenant au Milan AC se verrait bien rester à l’Olympique de Marseille. C’est aussi le souhait du club phocéen et de son entraîneur Roberto De Zerbi. Mais le vice-champion de France refuse de payer le montant de l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros. Il faut dire que ses pépins physiques n’incitent pas à investir une telle somme. D’après le journaliste italien Luca Bianchin, c’est d’ailleurs sa fragilité qui en fait un indésirable chez les Rossoneri.

Bennacer a deux défauts

« Le discours sur Theo Hernandez et Ismaël Bennacer est un peu différent, a commenté notre confrère dans La Gazzetta dello Sport. Milan a accordé quelques jours de vacances supplémentaires à Hernandez et Bennacer, en considérant qu'ils avaient joué jusqu'à fin juin et qu'ils traversent une période particulière. Les négociations de Milan avec Al-Hilal pour Hernandez vont rapidement aboutir, idéalement tout de suite après l'élimination d'Al-Hilal au Mondial des clubs. (…) En revanche, Bennacer reviendra de prêt à Marseille, mais il repartira. »

« Marseille n'a pas levé l'option d'achat et ils ont essayé de conclure un nouveau prêt. D'autres clubs se sont informés. Le problème pour lui, ce n'est pas son niveau de jeu. Bennacer a été protagoniste lors du Scudetto (2022) et lors du parcours jusqu'en demi-finales de la Ligue des Champions (2023), a rappelé le journaliste. Ce sont plutôt les blessures et son salaire à 4 millions d'euros par an. » Toujours considéré comme un joueur performant, l’international algérien plaît à d’autres formations comme la Fiorentina. Mais c’est bien l’Olympique de Marseille qui a sa préférence.