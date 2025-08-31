OM ‍: Rabiot à Milan, Marseille reçoit un appel

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les choses sérieuses débutent entre l'Olympique de Marseille et l'AC Milan pour le transfert d'Adrien Rabiot. Le club italien devrait rapidement envoyer une offre à l'OM pour le milieu de terrain français.

Le temps commence à presser si l'Olympique de Marseille veut trouver une porte de sortie à Adrien Rabiot. Car deux semaines après le très vif incident intervenu au Roazhon Park entre le joueur français et Jonathan Rowe, le départ du milieu de terrain est plus que jamais sur le départ. Et ce dimanche soir, à 24 heures de la fin du mercato d'été, L'Equipe annonce que du côté de l'OM, on attend désormais une offre de l'AC Milan.

Ces derniers jours, les Rossoneri ont directement négocié avec le clan Rabiot afin de connaître les exigences salariales de l'international tricolore, mais visiblement un accord a été trouvé puisque Marseille, informé de ces discussions, devrait être contacté dans les prochaines heures par les dirigeants milanais.

Rabiot a une clause qui l'intéresse au transfert

L'OM refuse de brader Adrien Rabiot https://t.co/UvfiBoXOj2 — Foot01.com (@Foot01_com) August 29, 2025

Pour l'OM, les choses sont claires, Adrien Rabiot ne partira que contre 15 millions d'euros, sachant que dans son contrat, le milieu de terrain a prévu de toucher une partie de ce transfert. Une clause qui avait été acceptée par les dirigeants marseillais en septembre dernier afin que Rabiot accepte de baisser son salaire.

Il faut à présent attendre de connaître l'offre que l'AC Milan va soumettre à l'Olympique de Marseille, même s'il semble dorénavant évident que celui qui a été élu meilleur joueur de l'OM la saison passée par les supporters aura joué contre Rennes sous le maillot phocéen. A Milan, Adrien Rabiot retrouvera Massimiliano Allegri, un entraîneur avec qui il avait une très forte relation à la Juventus.