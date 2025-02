L'OM et Milan disent oui, Bennacer arrive à Marseille ‍!

Cette fois, c'est la bonne. Ismaël Bennacer va s'engager avec l'Olympique de Marseille d'ici ce lundi 23 heures. L'AC Milan a accepté la dernière offre de l'OM.

Plusieurs sources en France et en Italie le confirment en même temps, la signature de l'international algérien à Marseille va se faire, sauf énorme retournement de situation. Après une première offre envoyée ce matin aux dirigeants milanais et aussitôt refusée, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont obtenu un accord de principe grâce à une nouvelle proposition pour un prêt payant d'un million d'euros, avec une option d'achat de 12 millions d'euros et 3 millions de bonus.

🚨🔵⚪️ Ismael Bennacer to Olympique Marseille, here we go! 🇩🇿



Verbal agreement in place with AC Milan for €1m loan fee plus €12m buy option clause not mandatory, €3m add-ons.



Bennacer has been pushing a lot today to join OM after talks with Longoria and Benatia. pic.twitter.com/rvOSQHjdxv