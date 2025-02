L'OM et Longoria écoeurés par un « ‍arbitrage scandaleux ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Balayé par Auxerre, qui n'a pas volé sa victoire (3-0), l'OM a piqué un coup de sang après cette défaite et surtout l'expulsion de Cornelius.

Encore une fois, l'Olympique de Marseille crie au scandale après un match de Championnat de Ligue 1, et cette fois, c'est en repartant d'Auxerre que les dirigeants et l'entraîneur marseillais sont fous de rage contre Monsieur Stinat, à qui l'OM avait mis la pression toute la semaine. Tandis que Pablo Longoria éructait dans les couloirs en affirmant qu'il n'avait jamais vu cela en 20 ans de carrière, et que Roberto De Zerbi admettait que son équipe n'avait pas été bonne, mais en voulait aussi à l'arbitrage, à la fois pour le rouge à Cornelius, mais aussi pour un penalty qu'il estime oublié en faveur de l'OM, c'est Fabrizio Ravanelli qui est venu s'exprimer et dire tout le mal qu'il pensait des décisions de l'officiel.

L'OM crie au scandale arbitral

Conseiller de Pablo Longoria, l'ancien joueur de l'OM a fait part de sa colère au micro de DAZN après cette claque prise à Auxerre : « L’arbitrage, c'est n’importe quoi, monsieur Stinat a fait un arbitrage scandaleux. Le deuxième carton jaune et le rouge à Cornelius c’est inacceptable. On était déjà dans une situation difficile car Balerdi, notre capitaine, n'était pas là parce qu'il était suspendu après le match Angers, alors qu’il avait pris deux cartons dont un n’existait pas. On veut un arbitrage équitable. Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre l’OM, mais il y a des sujets contre l’OM. Les supporters voient cela et je le dis, c'est scandaleux. C’est honteux. » Suite au prochaine épisode.