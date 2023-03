L'OM et la malédiction du Vélodrome, la raison dévoilée

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, l'OM est moins fort au stade Vélodrome. Le bilan phocéen est de quatre défaites et une élimination en coupe de France. La stratégie défensive des visiteurs n'y est pas étrangère selon Gérard Gili.

Le stade Vélodrome devient t-il le talon d'Achille de l'Olympique de Marseille ? Ce constat peut paraître paradoxal tant le public marseillais répond présent et avec ferveur cette saison. Néanmoins, cet antre, redoutable et redouté, offre des possibilités de résultats pour les adversaires de l'OM. Bien que très performant cette saison, le club marseillais y a déjà été battu quatre fois en Ligue 1 et pas que contre des cadors : PSG, Ajaccio, Nice, Lens. En outre, les Phocéens ont été sortis par Annecy (Ligue 2) en coupe de France dans cette même enceinte.

L'obligation de jeu coince l'OM au Vélodrome

Un bilan étonnant au vu de la forme marseillaise en championnat, et encore plus particulièrement à l'extérieur avec 32 points pris sur 39 possibles et une seule défaite récoltée au Parc des Princes. L'ancien entraîneur olympien Gérard Gili a tenté d'expliquer ce phénomène auprès du média Le Phocéen. Pour lui, il n'y a pas 36 solutions : devant faire le jeu chez lui, l'OM est exposé aux contres d'équipes très prudentes au Vélodrome.

« La difficulté de jouer à domicile c’est d’être dans l’obligation de faire le jeu. Marseille est aussi performant à l’extérieur parce que les équipes qu'elle rencontre sont obligées elles aussi de faire le jeu dans leur stade, de s’ouvrir un petit peu, elles se font bien souvent contrer et Marseille à le même problème. Les équipes quand elles viennent ici, c'est pour ne pas prendre de but, avec un système défensif basé sur le contre. Et quand l’OM est presque obligé, poussé par presque 60 000 personnes, d’attaquer de tous les côtés, c’est aussi la philosophie de l’équipe cette année, forcément, on s’expose à des contres et quand il y a des contres, obligatoirement, on court après le résultat », a t-il indiqué. Et, cela devrait encore être le cas ce dimanche contre Strasbourg, relégable en ce moment.