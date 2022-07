L'OM et l'OM bataillent pour un attaquant surprise du Barça

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort offensif, et comme cela est souvent le cas, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais auraient flashé sur un attaquant marocain du FC Barcelone.

Ce n’est évidemment pas le plus connu des attaquants sous contrat avec le Barça, mais il n’empêche que Abdessamad Ezzalzouli a suffisamment tapé dans l’œil de dirigeants barcelonais pour signer l’an dernier un contrat de trois ans avec une option de deux saisons supplémentaires. Agé de 20 ans, le natif du Maroc a besoin de temps de jeu, même s’il a évolué régulièrement avec la réserve du club catalan en Primavera. C’est dans ce contexte, et alors qu’Abdessamad Ezzalzouli est actuellement aux Etats-Unis avec le groupe de Xavi pour le stage de préparation, que le site Lion de l’Atlas annonce que l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont fait connaître leur intérêt pour ce joueur. Comme le précise le média spécialisé, du côté des dirigeants barcelonais, on souhaite rapidement prolonger de contrat du joueur marocain avant de le prêter. Cependant, concernant l’OM et l’OL, il y a un vrai souci.

Abdessamad Ezzalzouli suivi par l'OL et l'OM

Abde Ezzalzouli 🇲🇦 retenu par Xavi pour la tournée estivale aux 🇺🇸. Il sera évalué à travers les matchs amicaux et une décision sera prise pour le conserver avec l’effectif pro ou le prêter à un autre club de Liga. Ses coéquipiers Chadi Riad et Ilias Akhomach n’ont pas été retenus pic.twitter.com/WmHIsUuw2V — Sofiane 🇲🇦 (@Sofiane_Hrizi54) July 16, 2022

Non pas que les deux clubs soient des destinations pas à la hauteur pour le Barça, Pablo Longoria ayant notamment ses entrées au sein du club catalan. Mais c’est surtout que la concurrence est sévère concernant Abdessamad Ezzalzouli puisqu’outre Marseille et Lyon, le FC Séville, Cadix, Osasuna et Villarreal seraient également entrés dans la danse pour l’attaquant de 20 ans. Autrement dit, si l'intérêt marseillais et lyonnais pour le joueur barcelonais est réel, il faudra être très fort pour parvenir à un accord avec le FC Barcelone.