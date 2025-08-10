L'OM et Jonathan Rowe, ça sent la fin

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré des progrès affichés ces derniers matchs, Jonathan Rowe n'est pas assuré de rester à l'OM. Le jeune anglais partira en cas d'offre satisfaisante. S'il apprécie l'ailier, Roberto de Zerbi s'est préparé à ce scénario.

Il y a près d'un an, Jonathan Rowe offrait à l'Olympique de Marseille un succès précieux du côté de Lyon d'une frappe géniale. Un instant magique pour l'Anglais avant de devenir le seul frisson d'une saison mitigée. Le jeune ailier a souvent côtoyé le banc de touche pour sa première saison française malgré des statistiques correctes (3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1). Héros de l'Angleterre lors du dernier Euro Espoirs en marquant le but de la victoire en finale, Rowe veut s'installer sur la durée à l'OM. Sa préparation estivale studieuse va dans ce sens. Néanmoins, l'intérêt du marché européen pour lui change tout.

Rowe sur le départ, De Zerbi validera si besoin

Jonathan Rowe séduit notamment Bournemouth, Leeds, l'Atalanta, la Roma et même le Stade Rennais. Pablo Longoria attend au moins 20 millions d'euros pour céder son joueur. Un prix susceptible d'être rapidement atteint par les prétendants du joueur anglais. Une issue triste pour certains supporters phocéens, devenus fans de l'ailier âgé de 22 ans. Roberto de Zerbi pense aussi beaucoup de bien de Rowe, comme il l'a encore avoué après le match contre Aston Villa samedi. Mais, l'entraîneur italien ne s'opposera pas à son départ si l'OM le décide.

🔵⚪️ | Roberto de Zerbi s’exprime sur les rumeurs concernant Jonathan Rowe :



« On est tous très content de Rowe, il fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Medhi Benatia, en passant par moi, on l’apprécie tous.



C’est vrai qu’il y a des rumeurs, et plusieurs clubs… https://t.co/TreEbLy7WF — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 9, 2025

« On est tous très content de Rowe, il fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Medhi Benatia, en passant par moi, on l’apprécie tous. C’est vrai qu’il y a des rumeurs, et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, mais peu importe ce qu’il se passera pour lui car, qu’il parte ou qu’il reste, le choix sera collégial », a t-il indiqué devant les journalistes présents au stade Vélodrome pour le dernier match de préparation de l'OM. Avec la blessure de son concurrent à gauche Igor Paixao, Jonathan Rowe peut toutefois tirer son épingle du jeu en début de saison. S'il performe en joker de luxe, pas sûr qu'il soit vendu aussi facilement par la direction olympienne.