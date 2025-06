L'OM et Amine Harit, c'est fini

Amine Harit va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille cet été. L’international marocain ne sera pas retenu par sa direction. Une information confirmée par le journal La Provence. Des clubs turcs sont intéressés.

Arrivé de manière officielle à l’été 2023 contre cinq millions d’euros à l’OM après plusieurs prêts en provenance de Schalke 04, Amine Harit va quitter la cité phocéenne cet été. Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui. Ce week-end le quotidien régional la Provence explique que le club ne retiendra pas le joueur en cas d’offre. Avec seulement 13 apparitions en Ligue 1 cette saison (deux buts, cinq passes décisives), l’international marocain (24 sélections) a petit à petit disparu des radars. L’ancien joueur du FC Nantes a également été handicapé par des blessures dans cet exercice 2024/2025, au mollet notamment. De retour en fin de saison, Amine Harit a disputé des bouts de matchs. Le joueur offensif ne compte que huit titularisations cette saison dans l’élite du football français.

🔴🔵 Trabzonspor is reportedly monitoring Marseille's Amine Harit, who has faced injury challenges and a decline in standing according to French media.https://t.co/74KWlE56lC#Trabzonspor #Ligue1 #SuperLig #كرة_القدم