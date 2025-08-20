L'OM et Alavès négocient un transfert à 4 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM et Alavès sont entrés en négociations pour le transfert de Derek Cornelius. Le club phocéen réclame 4 millions d’euros pour son international canadien, acheté à Malmö il y a tout juste un an.

La fin du mercato est encore plus agitée que prévu à l’Olympique de Marseille. L’affaire Adrien Rabiot a évidemment chamboulé les plans de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, lesquels cherchent une porte de sortie à l’international français ainsi qu’à Jonathan Rowe, deux joueurs qu’il va falloir remplacer en un temps record. L’OM n’en oublie pas pour autant ces autres dossiers de l’été. L’opération dégraissage est par exemple loin d’être finie. Au rayon des indésirables poussés dehors, Derek Cornelius est toujours en salle d’attente.

Après une saison correcte mais qui n’incite pas Roberto De Zerbi à insister avec lui, l’international canadien est sur le départ. Son profil intéresse Alavès, qui est entré en négociations concrètes avec l’OM ces dernières heures selon le journaliste Sacha Tavolieri. A en croire notre confrère de Sky Sports, Marseille est favorable au départ de l’ancien défenseur de Malmö en cas d’offre avoisinant les 4 millions d’euros, soit à peu de choses près la somme déboursée pour le recruter il y a tout juste un an.

Derek Cornelius bientôt en Liga ?

« Le salaire imposant de Cornelius pourrait constitué un obstacle mais des discussions sont en cours pour trouver un accord sur base d’un transfert définitif » ajoute le journaliste, pour qui les discussions se poursuivent dans un climat serein entre l’OM et Alavès dans l’espoir de trouver un accord total dans les jours à venir. La question est maintenant de savoir si Derek Cornelius sera enclin à l’idée de quitter l’Olympique de Marseille, malgré la qualification du club phocéen en Ligue des Champions, dans le but de retrouver un temps de jeu important à Alavès. Malgré le faible prestige du club espagnol, le projet pourrait tenter le principal intéressé, pour qui retrouver un statut de titulaire est crucial à un an de la Coupe du monde qu’il devrait disputer avec le Canada.