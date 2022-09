L’OM est un grand d’Europe, et surtout ses supporters

Connu pour la ferveur de ses supporters, l’Olympique de Marseille justifie sa réputation. Ses fans viennent en nombre au Vélodrome qui possède l’une des meilleures affluences moyennes cette saison en Europe.

Longtemps ennuyés par le jeu de possession sous Jorge Sampaoli la saison dernière, les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas à se plaindre du changement d’entraîneur. Le nouveau coach Igor Tudor, malgré quelques critiques pendant la présaison, leur offre un jeu plus riche en spectacle et au moins aussi efficace.

Du coup, les amoureux du club phocéen répondent présents à chaque rendez-vous à domicile. Et font de l’Olympique de Marseille l’une des équipes les plus suivies du continent ! En effet, le site allemand Die falsche 9 a établi le classement des meilleures affluences moyennes cette saison. Résultat, le vice-champion de France attire en moyenne 62 877 spectateurs au Vélodrome, soit le septième meilleur total.

Der @FCBarcelona hat in den europäischen Top 5 Fußballnationen die durchschnittlich meisten Zuschauer in der Saison 2022/23! Von den 365 Mannschaften, in den ersten drei Ligen in Europas Topnationen, haben diese 72 Mannschaften die meisten Zuschauer! 🏟️ pic.twitter.com/PKyigM0KSB