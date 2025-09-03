L'OM est sidéré par le prix d'un de ses flops historiques

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Prometteur en Angleterre, Iliman Ndiaye n'avait pas convaincu à l'Olympique de Marseille pendant la saison 2023-2024. Revendu à Everton pour 18 millions d'euros, le Sénégalais en vaut déjà plus du double un an plus tard.

Difficile pour un supporter marseillais de garder en mémoire tous les joueurs passés par l'OM ces dernières années. Nombreuses sont les recrues à n'avoir pas fait plus d'un an sur la Canebière. C'est le cas d'Iliman Ndiaye. Fan de l'Olympique de Marseille depuis son enfance, il avait réalisé son rêve d'évoluer sous la tunique olympienne pendant la saison 2023-2024. Mais, il n'avait pas su être à la hauteur des attentes aussi fortes que son prix d'achat (17 millions d'euros versés à Sheffield United). En échec à Marseille, il avait été revendu à Everton pour 18 millions d'euros l'été suivant sa venue. Peu de supporters phocéens pleuraient son départ forcé à l'époque.

L'Inter donne plus de 40 ME pour Ndiaye

Cependant, ils pourraient regretter le manque de patience de l'OM envers Iliman Ndiaye. L'attaquant sénégalais a fait son trou en Premier League, devenant un cadre majeur des Toffees. Il a inscrit 9 buts en championnat la saison dernière, contribuant au maintien tranquille du club de Liverpool. L'ancien marseillais a démarré ce nouvel exercice sur les mêmes bases avec deux buts marqués en trois matchs. Des performances intéressantes qui n'ont pas échappé à l'Inter Milan selon le site The Athletic. Ce dernier affirme que les vice-champions d'Europe ont tenté d'acquérir le natif de Rouen au cours du mercato estival.

Les Italiens croyaient beaucoup en Iliman Ndiaye puisqu'ils ont proposé une énorme somme d'argent : 40 millions de livres Sterling, soit à peu près 46 millions d'euros. Un montant qui aurait suffi à faire plier de nombreux clubs en Europe, mais pas Everton qui a décliné la proposition. Cette marque de confiance du club anglais et ce prix XXL sont deux grosses preuves du poids pris par le Sénégalais en Premier League. S'il devait être vendu l'été prochain, Ndiaye pourrait atteindre trois fois le prix de sa vente par l'OM. De quoi renforcer l'idée de gâchis au sein de la direction phocéenne.