L'OM est prévenu, Tottenham est intenable

Dans : OM.

Par Marc Verti

Auteurs d'un excellent début de saison en Premier League, les Spurs se placent déjà comme des sérieux outsiders pour bien figurer en Premier League. L'OM est prévenu, son premier adversaire en Ligue des Champions est redoutable, notamment grâce à son trio d'attaquant.

Depuis plusieurs années, le duo Son-Kane fait des ravages en Angleterre. Si bien que ce duo est devenu le plus prolifique de l'histoire de la Premier League. Avec l'arrivée de Richarlison cet été, Tottenham est encore plus fort sur le front de l'attaque. Titulaire pour la première fois lors du match contre Fulham, le Brésilien, auteur d'une passe décisive, a impressionné son, entraîneur. « Nous parlons d'un autre joueur (Richarlison) qui est venu dans notre équipe rapidement, il peut jouer les trois positions à l'avant. C'est une très bonne option pour nous. Aujourd'hui, avec trois attaquants, ils ont vraiment bien travaillé. Offensivement, ils sont vraiment dangereux à chaque instant, et pour cette raison, je suis vraiment heureux de voir cette performance de Richy parce qu'il a vraiment bien joué » a avoué Antonio Conte au micro de BBC Sport après la victoire 2-1 des Spurs qui se placent à la troisième place du classement de la Premier League, à un seul point d'Arsenal.

L'OM doit se méfier du nouveau trio des Spurs

Si Tottenham impressionné Outre-manche, l'OM est également sur une excellente dynamique en Ligue 1. La formation d'Igor Tudor compte 5 victoires pour 1 seul match nul. Néanmoins, en Ligue des Champions, Marseille n'arrive toujours pas à faire bonne figure. Les Phocéens n'ont pas atteint les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles depuis l'édition 2012. Mercredi 7 septembre, face à Tottenham et son trio Son-Kane-Richarlison, l'OM devra être vigilant pendant 90 minutes, car ces trois attaquants n'ont besoin que d'une occasion pour marquer. Kulusevski est également une arme supplémentaire pour Antonio Conte. Marseille est prévenu, Tottenham n'est pas là pour rigoler en C1.