L'OM est prévenu, Aubameyang va empiler les buts

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Libre de tout contrat après son départ d'Al Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait revenir à l’Olympique de Marseille, où il envisage de tout casser à nouveau.

Lors de son passage à l’OM pendant la saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang a clairement marqué les esprits des supporters marseillais. Malgré une saison compliquée sur le plan collectif, Aubameyang avait brillé en marquant 30 buts en 51 matchs, avec notamment un parcours jusqu'en demi-finales de l’Europa League. Par la suite, il avait été recruté pour 9 millions d’euros pour le club saoudien d’Al Qadsiah. Mais un an après son arrivée en Arabie Saoudite, Aubameyang a choisi de ne pas respecter son contrat jusqu’au bout, ce que son club de Saudi Pro League a accepté. Désormais libre, l'international gabonais veut retourner jouer en Europe. Avec une seule destination en tête pour le moment : Marseille. Et selon les dernières informations de la presse française, l’OM est bien sur le point de finaliser le retour d’Aubameyang, avec un contrat jusqu’en 2027.

Aubameyang veut tout casser à Marseille

🇬🇦 El Olympique de Marsella aprieta por Aubameyang #Fichajeshttps://t.co/FwUJp85Ahv — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) July 13, 2025

À Marseille, l’ancien attaquant de l’ASSE aura de grandes ambitions et aborde ce possible nouveau chapitre avec une confiance absolue, comme l’explique le média Estadio Deportivo : « Aubameyang s'entraîne seul en France pour arriver dans les meilleures conditions possibles à Marseille. L'ambition du joueur semble claire, et sa carrière se poursuivra au Vélodrome. Son objectif est de revenir à Marseille et de jouer au plus haut niveau en Ligue 1 ». Sortant d’une belle saison sous la direction de l'entraîneur espagnol Míchel González, avec 17 buts marqués dans le championnat saoudien, Aubameyang arrivera en confiance. En quête de joueurs d’expérience capables de mener l’équipe de Roberto De Zerbi le plus loin possible en Ligue des Champions, Pablo Longoria sait qu’Aubameyang est un bon coup à saisir. Mais alors qu’il est libre et gratuit, le joueur de 36 ans figure aussi sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers. Ce qui signifie donc que l’OM va devoir faire vite pour ne pas passer à côté de cette belle opportunité Aubameyang.