L'OM est mort d'inquiétude pour Paixao

Par Corentin Facy

L’OM a misé plus de 30 millions d’euros bonus inclus pour Igor Paixao, mais l’attaquant brésilien de 25 ans n’est toujours pas opérationnel. Et son absence pourrait durer encore quelques semaines.

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à signer un très gros chèque pour offrir à Roberto De Zerbi l’ailier gauche si désiré par l’entraîneur italien. L’OM a jeté son dévolu sur Igor Paixao, recruté au Feyenoord pour 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Un investissement colossal pour le club phocéen, séduit par le profil du joueur, auteur de 18 buts et de 19 passes décisives la saison dernière sous les couleurs du club néerlandais. Pour l’instant, Igor Paixao n’a toutefois pas encore porté la tunique blanche de l’Olympique de Marseille. Blessé à une cuisse, Igor Paixao a manqué les matchs contre Rennes, le Paris FC et Lyon. Son retour était attendu pour la réception de Lorient le 12 septembre prochain après la trêve internationale.

Paixao encore absent quelques semaines ?

🚨 Touché à une cuisse, Igor Paixão est encore en convalescence.



Il est espéré au mieux pour la mi-septembre.



🚨 Touché à une cuisse, Igor Paixão est encore en convalescence.

Il est espéré au mieux pour la mi-septembre.

Mais il va peut-être falloir se montrer encore un peu patient selon La Provence, dont les dernières informations ne sont pas des plus rassurantes au sujet de l’état physique de Paixao. « Traoré aura son mot à dire sur l’aile gauche, où Paixao, recrue la plus chère de l’histoire olympienne, est encore convalescent. Espéré au mieux à partir de la mi-septembre, le Brésilien, touché à une cuisse, devra rattraper son déficit physique, assumer la différence d’intensité entre la Ligue 1 et l’Eredivise mais aussi le poids de son transfert » écrit le quotidien régional.

Autrement dit, on ignore pour l’instant quand Igor Paixao sera en mesure de faire ses grands débuts avec l’Olympique de Marseille. Et rien ne dit que ce sera dès la quatrième journée contre Lorient au Vélodrome. Un match pour lequel les supporters olympiens découvriront en revanche d’autres recrues. Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard ont par exemple de très fortes chances d’être de la partie.