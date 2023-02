L'OM est furieux, il y a un traitre dans le vestiaire

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille arrive avec des certitudes avant la réception du PSG ce dimanche au Vélodrome. Mais Igor Tudor s'est tout de même fâché dans le vestiaire, car l'entraîneur de l'OM n'a pas apprécié certaines choses.

Cette fois c’est la bonne, l’OM jouera contre Paris une grande partie de ses ambitions nationales dans un Vélodrome qui va battre son record d’affluence et dont on peut clairement dire qu’il sera le 12e homme pour l’équipe d’Igor Tudor. La formation marseillaise, reléguée à cinq points du Paris Saint-Germain, sait qu’une victoire face aux champions de France serait un coup énorme dans la possible quête du titre, et l’espoir est important car l’Olympique de Marseille semble capable de tout renverser cette saison. Cependant, Igor Tudor n’est pas du genre à se laisser griser, même si les résultats plaident en sa faveur. Malmené par les supporters de l’OM en début de saison, le technicien croate a toujours serré la vis à ses joueurs, au point que certains voulaient sa peau, et il sait qu’il peut compter sur la confiance absolue de Pablo Longoria. Alors, avant le rendez-vous face au PSG, Tudor a piqué un coup de sang dans le secret du vestiaire.

Tudor et Rongier veulent que cela cesse

𝐴̀ 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑠𝑒𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑠 💙 pic.twitter.com/6x5j6qrZCx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 25, 2023

En effet, Igor Tudor a constaté depuis plusieurs matchs que l’annonce de la composition de son équipe sort très tôt dans différents médias, et cela l’agace très vivement. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille l’a fait savoir à ses joueurs, il y a une taupe dans le vestiaire et cela le rend dingue. A en croire le quotidien sportif, dans cette guerre contre les fuites venues du vestiaire, Igor Tudor peut compter sur Valentin Rongier, lui aussi contrarié qu’un ou plusieurs de ses coéquipiers fassent ainsi sortir vers l’extérieur des infos relativement confidentielles et qui desservent l’Olympique de Marseille. L'histoire n'est, pour l'instant, pas allée plus loin, mais les joueurs phocéens sont prévenus, Igor Tudor et Valentin Rongier vont tout faire pour que ces fuites cessent, ou alors la taupe va devoir faire très attention à elle.