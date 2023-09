L’OM est fixé, la CAN va faire très mal

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avec plusieurs internationaux africains dans son effectif, l’Olympique de Marseille peut s’attendre à de nombreuses absences en janvier prochain. Une dizaine de joueurs pourraient disputer la Coupe d’Afrique des Nations et manquer des rencontres en début d’année civile.

On connaît désormais les 24 sélections qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Parmi les derniers participants connus, le Cameroun a validé son billet mardi après son large succès contre le Burundi (3-0). Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Car avec le gardien Simon Ngapandouetnbu et l’ailier François-Régis Mughe, le club phocéen compte deux Lions Indomptables susceptibles de quitter l’effectif en janvier prochain.

#QualifCAN2023 - Les 2⃣4⃣ pays qualifiés pour la CAN 2023 qui se disputera en Côte d'Ivoire ! ✅ pic.twitter.com/TpbamarQbe — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 12, 2023

Leurs noms pourraient s’ajouter à une longue liste où l’on devrait retrouver les Marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit, le Congolais Chancel Mbemba ainsi que les Sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, sans compter Pape Gueye dont la suspension prendra fin en novembre. A noter aussi que l’Ivoirien Bamo Meïté, non convoqué pour le moment, pourrait bien changer de statut après son arrivée à l’Olympique de Marseille. Même si la Centrafrique de Geoffrey Kondogbia et le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang ne sont pas qualifiés, le groupe de Marcelino pourrait être diminué pendant la CAN.

Longoria n'est pas inquiet

Mais cela n’avait pas l’air de trop inquiéter le président Pablo Longoria le mois dernier. « On doit faire avec. Quand tu fais le recrutement, tu le prends en considération. Mais faire une équipe en fonction de la CAN, ce n'est juste et ce ne serait pas respectueux. On ne crée pas une équipe pour six mois mais pour toute la saison et l'avenir. Baser toute une stratégie sur un mois de compétition, c’est quelque chose de risqué. C'est vrai qu'on doit faire avec, on prend en compte », avait réagi le dirigeant olympien, qui aimerait tout de même que la Ligue 1 soit interrompue le temps de ce tournoi.