L'OM est costaud ! Benoit Cheyrou prévient le PSG

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, le PSG et l'OM se retrouvent pour l'un des classiques les plus indécis de ces dernières années. Seuls trois points séparent les deux formations et, dans le jeu, l'écart paraît encore plus infime. Benoit Cheyrou s'attend à un gros combat au Parc des Princes.

Une seule victoire. Depuis 2010, l'OM n'est revenu victorieux du Parc qu'à une seule reprise. La faute à un PSG au niveau hors-norme pour la Ligue 1 depuis l'arrivée de QSI en 2011. Surtout, les Marseillais ont rarement été capables de faire vaciller leur rival parisien. Certes, il y a eu le succès de septembre 2020 mais c'était dans un match très haché avec cinq expulsions. Cette année, cela pourrait bien être fort différent. L'OM évolue à un niveau très élevé, ayant pris 23 points sur 30 possibles en Ligue 1 soit seulement trois de moins que le PSG. De plus, en Ligue des champions, les Olympiens ont effacé leurs complexes avec deux succès probants sur le Sporting Portugal en une semaine.

L'OM peut mettre à mal le PSG avec son pressing

Marseille peut ainsi aborder le Classique avec plus de sérénité que les saisons précédentes et, ce d'autant plus avec un PSG miné par les problèmes en interne. Certains donnent même l'étiquette de favori à l'OM, ce qui n'était plus arrivé depuis 2010. Cette année-là, dans la conquête du titre de champion de France, les Marseillais avaient corrigé le PSG 3-0 avec un grand Benoit Cheyrou. Buteur il y a 12 ans, l'ancien milieu marseillais a été amené à réagir au choc de dimanche sur la Chaîne l'Equipe. Le consultant Prime Vidéo se veut optimiste pour son ancien club, lequel a les armes pour réaliser un gros coup.

🔵 Marseille qui bat le PSG au Parc : qui prend le pari ?



🎙️ Benoît Cheyrou croit en une victoire de son ancien club : "C'est tout à fait possible" #EDG pic.twitter.com/QItZOZoj6m — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) October 14, 2022

« Oui je pense que c’est tout a fait possible. [...] Le rapport de force a bien changé depuis avec le Qatar et le recrutement. Maintenant quand on regarde le classement, seulement trois points d’écart, la dynamique de l’Olympique de Marseille, à part ce revers contre Ajaccio à domicile, mais ça a été vite oublié avec cette double confrontation contre le Sporting. Ils se sont remis en selle en Champion’s League avec des matchs rendus faciles avec beaucoup de cartons rouges en face. […] Même s’ils ont un jour de récupération en moins, je pense que physiquement ils vont être au top pour effectuer les efforts que demande Igor Tudor notamment dans le pressing très haut », a t-il développé. Un point tactique très important quand on connaît les difficultés parisiennes à se défaire du pressing adverse. Une donnée qui garantit au moins un grand match pour le spectateur neutre avec la promesse d'un spectacle et d'un suspense au coup d'envoi. Déjà une victoire en soi pour les Marseillais.