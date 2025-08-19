L'OM envoie une dernière offre colossale pour Ordonez

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En négociations avec Bruges depuis plusieurs semaines, l’OM espère finaliser la signature de Joel Ordonez grâce à une dernière offre revue à la hausse et qui pourrait bien être la dernière de la part du club phocéen.

A la recherche d’un défenseur central supplémentaire d’ici la fin du mercato, l’Olympique de Marseille fait depuis plusieurs semaines de Joel Ordonez sa priorité. Le colosse équatorien du FC Bruges est la cible n°1 de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, mais les négociations avec le club belge ne sont pas évidentes. Pas forcément dans un besoin urgent de vendre, Bruges n’a aucunement l’intention de brader son joueur et se montre intransigeant sur les conditions de paiement d’un potentiel transfert.

L'OM monte à 33 millions d'euros pour Joel Ordonez

Néanmoins, les choses avancent dans le bon sens pour l’OM selon les informations du compte sud-américain @MrOFFSIDER, qui révèle que l’Olympique de Marseille a revu sa proposition à la hausse en offrant ces dernières heures 33 millions d’euros au FC Bruges pour Joel Ordonez. Le compte spécialisé ajoute que l’OM est à présent dans l’attente de la réponse du club belge et espère obtenir son feu vert pour officialiser l’arrivée du joueur cette semaine et pourquoi pas le faire jouer dès samedi contre le Paris FC lors de la seconde journée de Ligue 1.

El Marsella ha realizado una actualización a su ofrecimiento por Joel Ordóñez. La oferta ha crecido a cerca de 33 millones de euros y esperan que el Brujas acepte para sumarlo durante esta semana.



Dans le même temps, le journaliste Rogelio Arosemena confirme que le club phocéen a passé la seconde au cours des dernières heures pour s’offrir Joel Ordonez, un dossier qui apparaît encore plus urgent après la prestation marseillaise à Rennes vendredi soir (1-0). Notre confrère explique que Joel Ordonez a été réintégré à l’effectif du FC Bruges, mais que cela ne change en rien son avenir et que la tendance est toujours à un départ alors que le défenseur équatorien pousse depuis plusieurs semaines pour rejoindre l’OM, qui le considère « comme une piste prioritaire » selon le journaliste. Les choses devraient donc évoluer cette semaine avec l’espoir pour Marseille de finaliser ce dossier qui traîne en longueur depuis un moment maintenant. Tout dépend maintenant du FC Bruges, qui a entre les mains la dernière offre olympienne.