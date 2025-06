L'OM envoie 12 ME pour un crack de Bournemouth

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a bien un club à suivre cet été lors du marché des transferts, c'est l'OM. La direction phocéenne est plus que jamais au travail pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi.

L'OM est très certainement impatient de faire son grand retour en Ligue des champions. Le club phocéen veut se donner les moyens de faire bonne figure dans la reine des compétitions européennes. Roberto De Zerbi a des grandes demandes et sa direction est au travail pour lui trouver les perles rares. L'entraîneur italien souhaite notamment voir débarquer à l'Olympique de Marseille des éléments capables d'apporter une vraie plus-value. Parmi les demandes de De Zerbi, l'arrivée de nouveaux joueurs offensifs. Cela tombe bien, les dirigeants marseillais semblent avoir jeté leur dévolu sur une révélation de la dernière saison de Ligue 1 sous les couleurs de l'AJ Auxerre.

L'OM met le paquet pour un joueur ivoirien

Selon les informations de Sassuolo News, l'OM vient en effet d'envoyer une offre de 12 millions d'euros plus bonus à Bournemouth pour s'attacher les services d'Hamed Junior Traoré. Le joueur ivoirien a déjà été entrainé par Roberto De Zerbi, qui l'avait eu sous ses ordres du côté de Sassuolo. La saison passée avec Auxerre, club dans lequel il était prêté, Hamed Junior Traoré avait planté 10 buts pour 2 passes décisives délivrées. Outre les Phocéens, Parme, la Fiorentina et Sunderland surveillent aussi le profil du joueur de 25 ans.

Traoré connait déjà la Ligue 1 et le football français et pourrait donc apporter de suite à l'OM. Il serait un investissement tout de même conséquent pour les finances de Marseille. Mais l'idée est là de rassurer Roberto De Zerbi avec des joueurs qu'il connaît et qu'il sait compatibles avec ses principes de jeu. La saison prochaine, l'OM ne manquera pas de matchs à jouer et plus l'effectif sera complet, plus le club aura des chances d'aller loin dans toutes les compétitions.