L’OM enrage, Kondogbia flingue son mercato

L’OM a finalisé la signature de Matt O’Riley, un renfort important pour le club phocéen au milieu de terrain. Sauf grosse surprise, il n’y aura plus de recrue dans ce secteur de jeu et un joueur est pointé du doigt.

L’Olympique de Marseille a peut-être bouclé son mercato, tout du moins en ce qui concerne son milieu de terrain. Le club phocéen a officialisé dimanche la signature du prometteur international belge Arthur Vermeeren et a passé la seconde ces dernières heures pour s’offrir également Matt O’Riley. L’international danois va être prêté par Brighton et est perçu en interne comme le successeur d’Adrien Rabiot, lequel va lui prendre la direction de l’AC Milan. Pour le compte insider Le Petit OM, il y a désormais peu de chances de voir un joueur de plus arriver dans un secteur de jeu qui compte Hojbjerg, Kondogbia, Vermeeren, Gomes, O’Riley et les jeunes Nadir et Bakola. Un joueur cristallise néanmoins les critiques, au point d’être accusé de plomber le mercato olympien : Geoffrey Kondogbia.

👀 Pour ceux qui demandent, c'est fini au milieu avec l'arrivée d'O'Riley.



🎯 Les milieux de terrain :



- Højbjerg

- Kondogbia

- Vermeeren

- Gomes

- O'Riley

- Nadir

- Bakola



❌ Je compte pas Amine Harit sur le départ, mais toujours très peu enclin à quitter le club.#MercatOM pic.twitter.com/21WKjmDrXi — LePetitOM (@LePetitOM) September 1, 2025

« C'est un sacré enjeu en effet. Pas efficace car toujours blessé donc n'enchaine jamais. Pas de concurrence pour Hojbjerg. Gros salaire. Bloquant pour faire émerger ou recruter un fort potentiel. L'épine du pied c'est clairement Kondogbia, tout le monde le sait. Son physique ne suit plus et donc il n'est plus impactant. Il nous faudra un gros 6 bien impactant au milieu en janvier ou en juin. O'Riley et Vermeeren très bons joueurs mais à relancer donc pas de garanties » analyse le compte pro-OM, pour qui l’ancien joueur du FC Valence et de l’AS Monaco est un véritable boulet pour le club marseillais, que ce soit sportivement ou économiquement.

A Marseille, on soulignera quand même que sa polyvalence est un atout, Kondogbia ayant dépanné en défense centrale la saison dernière avec des performances globalement correctes. Reste que l’OM aurait aimé trouver une porte de sortie à l’international centrafricain, ce qui ne sera donc pas le cas en ce mercato estival.