L'OM a pris un risque monstrueux

Par Quentin Mallet

Partis à Rome pour une mise au vert jusqu'à la fin de la saison, les joueurs de l'Olympique de Marseille risquent d'avoir encore plus la pression en cas de défaite face à Brest, selon Julien Benneteau. Les Phocéens seront particulièrement regardés.

Ce dimanche 27 avril, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois au Vélodrome. Si le match était par défaut attendu vu le contexte sportif du championnat de France, il l'est doublement à cause de la mise au vert demandée par Roberto De Zerbi. Jusqu'à la fin de la saison, le groupe phocéen pourrait habiter à Rome dans un espace prévu pour concerner les joueurs. Avec ce séjour italien, l'idée est de maximiser les chances de l'OM de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Forcément, si les joueurs échouent à la tâche, une pression encore plus grande pourrait s'ajouter à celle déjà présente. En tout cas, c'est ce que pense Julien Benneteau dans les Grandes Gueules du Sport.

Une mise au vert dangereuse pour l'OM

🗣💬 "Ils tentent tout car la Ligue des champions est vitale. Ils veulent fuir cette pression. Mais si ça ne gagne pas ce soir contre Brest, ils vont le reprendre en pleine tête"@julienbenneteau assure que la mise à vert à Rome rajoute encore un peu plus de pression à l'OM. pic.twitter.com/rfN70skwQx — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 27, 2025

« Si ça gagne pas au Vélodrome contre Brest après avoir fait cette mise au vert… On a l'impression qu'ils tentent tout car la Ligue des champions devient vitale. On a l'impression que De Zerbi voulait concerner tout son groupe. C'est plutôt pas mal, mais il y a un environnement autour du club qui met la pression. Le fait de vouloir fuir cette pression, si ça ne gagne pas, ils vont le reprendre en pleine figure. Ils jouent en dernier, et tout le monde a gagné. S'ils ne gagnent pas ce soir, la semaine prochaine ils vont à Lille… On a l'impression que cette année, la Ligue des champions est indispensable, voire vitale, pour cet OM à ce standing-là », a lancé l'ancien tennisman sur les ondes de RMC.

Pour lui, la mise au vert demandée par Roberto De Zerbi peut avoir un effet boomerang qui pourrait avoir des répercussions importantes dans la course à la C1. Premier élément de réponse ce dimanche face à Brest.