L'OM en course pour le Messi suédois

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y aura bien un club à suivre cet été sur le marché des transferts, c'est l'OM. Le club phocéen veut considérablement renforcer son effectif en vue de la prochaine Ligue des champions.

L'OM ne compte pas faire de la figuration la saison prochaine en Ligue des champions. Roberto De Zerbi sait que pour être à la hauteur, son équipe devra être considérablement renforcée. L'OM n'aura pas de moyens illimités et devra donc bien cibler les profils désirés. Medhi Benatia et Pablo Longoria prospectent un peu partout en Europe et un joueur plait particulièrement au Danemark du côté de Copenhague. Problème, la concurrence est féroce dans le dossier et c'est bien le Barça qui serait proche de conclure.

Bardghji sur le point d'échapper à l'OM

Selon la presse danoise, les Catalans sont en effet bien partis pour recruter Roony Bardghji, jeune joueur offensif suédois né en 2005 qui évolue à Copenhague. Il se dit même que les négociations entre les deux formations sont à un stade très avancé. Pour s'attacher les services de Roony Bardghji, les champions d'Espagne dépenseront 2 millions d'euros, plus quelques bonus et une clause de vente. Un coup dur pour l'OM, qui était très intéressé par l'ailier droit Copenhague. C'était aussi le cas de Manchester United et Porto. Surnommé « le Messi suédois » par la presse scandinave pour ses qualités techniques et son pied gauche, Bardghji devrait être la doublure de Lamine Yamal. Un joli coup pour les Catalans, qui ne dépenseront pas beaucoup pour un joueur de grand talent et qui pourrait rendre de gros services. L'OM va devoir changer de fusil d'épaule, à moins d'une contre-attaque de dernière minute dans ce dossier qui parait peu probable.