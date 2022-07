L'OM en chantier, panique dans le vestiaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Aucune semaine ne ressemble à une autre à l’OM. Le club phocéen a connu un nouveau chamboulement mardi avec le départ inattendu de Mauro Camoranesi, alors que les joueurs marseillais s'inquiètent.

« Bras droit » de l’entraîneur Igor Tudor à l’Olympique de Marseille selon les mots prononcés par le technicien croate en conférence de presse il y a une semaine, l’ex-milieu de terrain de l’Italie et de la Juventus Turin est déjà reparti. Rien d’anormal, affirment les dirigeants du club, qui expliquent que l’incorporation de Mauro Camoranesi dans le staff de l’OM était temporaire en attendant que les fidèles adjoints habituels d’Igor Tudor débarquent en Provence. En début de semaine, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont ainsi fait la connaissance d’Hari Vukas, adjoint d’Igor Tudor à l’Hellas Vérone et qui a rejoint le groupe olympien durant cette préparation estivale. Par ailleurs, un second préparateur physique est arrivé cette semaine en la personne de Mario Rotondale, qui a travaillé à la Juventus Turin et au côté de Fabio Cannavaro en Chine.

Une vive inquiétude chez les joueurs ?

𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗹𝗲, 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲, 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀…



Nos Olympiens répètent les efforts à la veille d’#OMMGFC 💪 pic.twitter.com/hfCHWh4rY3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 12, 2022

Officiellement, tout est donc sous contrôle selon l’état-major de l’OM. Mais l’impression laissée auprès des supporters n’est pas la meilleure, d’autant plus en cette période très calme sur le front du mercato. Après avoir ficelé la venue d’Isaak Touré, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont toujours pas signé de nouvelle recrue. Une atmosphère générale qui inquiète les supporters… et qui laisse circonspect les joueurs phocéens. Selon les informations de L’Equipe, ils ont de plus en plus la sensation que « tout flotte en interne » entre les adjoints qui changent d’une semaine à l’autre et les méthodes d’entraînement qui n’ont absolument rien à voir avec celles de Jorge Sampaoli. La lenteur du mercato n’a pas non plus échappé aux joueurs, qui guettent les rumeurs et qui voient de grands noms défiler dans la presse (Veretout, Mertens, Depay)… sans pour autant voir ce beau monde franchir les grilles du centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus. Pablo Longoria, en qui tout le monde a confiance à Marseille, va rapidement devoir rassurer la sphère marseillaise s’il ne veut pas se retrouver critiqué à son tour.