L’OM en C1, Sampaoli endort Longoria et McCourt

Par Eric Bethsy

Mécontent de son effectif, Jorge Sampaoli estime qu’une qualification directe en Ligue des Champions serait presque un exploit. Un discours excessif pour le journaliste Fred Hermel, qui considère que la deuxième place de Ligue 1 serait plutôt le minimum pour l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli n’a jamais changé d’avis au cours de la saison. Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, son effectif n’a jamais été à la hauteur des ambitions affichées. L’Argentin n’a pas obtenu toutes les recrues souhaitées, notamment en janvier dernier lorsqu’il avait réclamé quatre renforts de qualité, avant de finalement accueillir deux joueurs (Sead Kolasinac et Cédric Bakambu) assez peu utilisés. Dans ces conditions, Jorge Sampaoli estime qu’une qualification directe en Ligue des Champions serait presque un exploit.

Un discours incompréhensible pour le journaliste Fred Hermel, qui considère qu’une deuxième place en Ligue 1 serait le minimum pour les Marseillais. « Tu es éliminé dès la phase de groupes de la Ligue Europa, tu es éliminé de la Ligue Europa Conférence, qui est quand même la troisième division européenne... Pour moi, la saison de l'OM est déjà un échec, a commenté le chroniqueur de RMC. Si tu ne te qualifies pas directement pour la Ligue des Champions, ce sera un énorme échec de Jorge Sampaoli, c'est tout. »

Le seul moyen de sauver la saison

« S'ils sont deuxièmes, ce ne sera pas un échec. Mais deuxième, c'est la place que doit avoir l'OM, a prévenu le journaliste. S'ils sont deuxièmes et qu'ils se qualifient directement pour la Ligue des Champions, on pourra dire que la saison a été correcte. Une vraie performance en cas de qualification directe ? Ce n'est pas un bon message que Jorge Sampaoli envoie, parce qu'il n'est pas sûr de lui. » Il faut dire que l’Olympique de Marseille, troisième avant la venue de Strasbourg lors de la dernière journée, n’a plus son destin entre les mains.