L'OM échoue sur ce dossier espagnol à 20 ME

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Toujours en quête d’un latéral gauche après le départ de Quentin Merlin à Rennes, l’Olympique de Marseille a creusé la piste menant à Miguel Gutiérrez. Malheureusement pour le club phocéen, le latéral gauche de Gérone a décliné son invitation pour accepter celle de Naples.

Avec six recrues au compteur cet été, l’Olympique de Marseille dessine un effectif plus adapté à la philosophie du coach Roberto De Zerbi. Il n’empêche que l’Italien en attend davantage. L’arrivée d’un défenseur central supplémentaire n’est pas à exclure, tout comme celle d’un ailier du profil d’Edon Zhegrova. La direction olympienne n’oublie pas non plus le départ du néo-Rennais Quentin Merlin qui n’a pas encore été compensé.

Garcia l'unique solution à gauche

Le pensionnaire du Vélodrome est toujours à la recherche d’un latéral gauche puisque l'international suisse Ulisses Garcia reste le seul et unique spécialiste du poste. Le temps presse à une semaine du déplacement à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1. Et ce n’est pas la piste Miguel Gutiérrez (24 ans) qui résoudra le problème. Selon le journaliste Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille a bien tenté de recruter le latéral gauche de Gérone. Mais comme West Ham et Newcastle, le club phocéen n’a pas obtenu les faveurs de l’Espagnol. Le champion olympique 2024 a plutôt choisi Naples pour la suite de sa carrière.

Olympique Marseille, West Ham and Newcastle had shown interest in Miguel #Gutierrez, but he only wanted to join #Napoli. Juventus were also interested in him in January, when there was Giuntoli as technical director. Giovanni #Manna was following the spanish left back since 2023 https://t.co/U4i3uU3cLD — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2025

Du côté du Napoli, Miguel Gutiérrez va signer un contrat jusqu’en 2030 et assorti d’un salaire annuel à 2,3 millions d’euros. Notre confrère parle d’un transfert à 20 millions d’euros pour racheter ses deux dernières années de contrat à Gérone. Preuve que l’Olympique de Marseille est disposé à miser gros sur son futur latéral gauche. Cette piste nous apprend également que les Marseillais s’orientent vers un profil offensif, le futur Napolitain (1 but et 5 passes décisives en Liga la saison dernière) étant connu pour sa capacité à amener le danger dans le camp adverse.