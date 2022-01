L’OM doute de Milik, les offres tombent au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En difficulté depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik suscite pas mal de doutes à l’Olympique de Marseille. En plus de ses coéquipiers et de l’entraîneur Jorge Sampaoli, la direction s’interroge sur ses performances. A tel point que la porte serait ouverte en cas d’offre satisfaisante sur le marché des transferts.

C’est désormais indéniable, l’Olympique de Marseille est bel et bien confronté à un problème avec Arkadiusz Milik. Redoutable la saison dernière, l’attaquant marseillais a perdu son efficacité à son retour de blessure. Mais surtout, l’équipe de Jorge Sampaoli pratique un jeu moins fluide lorsque le Polonais est sur le terrain. Ses statistiques en coupes ne sont pas affectées puisque l’ancien joueur du Napoli a inscrit quatre buts en Coupe de France et autant en Europa League. En revanche, sa seule petite réalisation en 11 matchs de Ligue 1 reflète l’incapacité de ses coéquipiers à le trouver dans la surface adverse.

Sampaoli vexe Milik

C’est pourquoi l’entraîneur argentin lui impose un travail personnalisé hors terrain. « On lui a montré des vidéos, a confié Jorge Sampaoli. Il doit travailler sur cette présence dans la surface. Le problème, ce n'est pas de rater des occasions mais plus qu'il ne soit pas au bon endroit pour s'en créer. » Selon L’Equipe, Arkadiusz Milik accepte ces séances vidéo, mais ne les apprécie que moyennement compte tenu de sa carrière. Vexé, l’international polonais s’interroge sur son rôle dans cette équipe dont le jeu actuel ne lui correspond pas.

Bienvenue au club Milik pic.twitter.com/5z6VQdAUlE — Tictacbut (@tictacbut) January 16, 2022

D’ailleurs, l’intéressé n’est pas le seul à se poser des questions. Certains coéquipiers remettent en cause son statut de titulaire. Et plus grave encore, la direction ne serait pas totalement opposée à son départ dès cet hiver. La Juventus Turin, le FC Séville et Majorque ont été recalés suite à leur demande de prêt. Mais le quotidien sportif nous apprend que l’OM ne refuserait pas forcément une offre de transfert satisfaisante. A croire que les Marseillais ont déjà perdu patience avec leur buteur.