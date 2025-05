L'OM doit miser 32ME sur un tueur norvégien

La Ligue des champions est désormais acquise pour l’Olympique de Marseille cette saison. À une journée de la fin du championnat de Ligue 1, les dirigeants marseillais vont commencer à se tourner vers le mercato. Ludovic Obraniak a peut-être une piste pour le club de la Cité Phocéenne.

Un nouveau renfort sur le front offensif marseillais ? Après la qualification en C1 validée samedi dernier face au Havre (3-1), l’OM va désormais pouvoir faire le point avant le mercato. Les dirigeants olympiens devraient recruter quelques renforts afin d’être compétitif en Ligue des champions la saison prochaine tout en performant en Ligue 1. Dans une interview donnée à la Provence ce mardi, l’ancien joueur Ludovic Obraniak est revenu sur la saison marseillaise. L’international polonais a par ailleurs le profil parfait en tête pour faire passer un petit cap à Marseille en coupe d’Europe la saison prochaine.

