L'OM dit oui à une vente historique de Greenwood

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille fait face à l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Mason Greenwood. Les dirigeants phocéens résistent, ne voulant pas lâcher leur attaquant numéro 1. Surtout, ils prévoient un destin doré pour l'Anglais à l'été 2026.

Un mercato de rêve ou presque pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont parfaitement anticipé la nouvelle saison avec la Ligue des champions en plus à disputer. Ils ont bien enrichi leur effectif avec les venues de joueurs cotés (Facundo Medina, Angel Gomes, Timothy Weah etc.) en attendant d'autres recrues de choix comme le défenseur équatorien Joel Ordonez. Surtout, ils ont su retenir leurs cadres qui ont permis la deuxième place en mai dernier. Avec 21 buts pour sa première année en Ligue 1, Mason Greenwood est le leader de l'effectif marseillais et possède donc le statut d'invendable cet été. Les Saoudiens d'Al Nassr ne l'entendent toutefois pas de cette oreille.

Greenwood vers les sommets européens en 2026 ?

Poussés par Cristiano Ronaldo, ils ont contacté l'OM pour recruter l'attaquant anglais. Marseille tient bon même si Al Nassr entend offrir jusqu'à 90 millions d'euros pour avoir gain de cause. Une somme très élevée qui ferait craquer bien des présidents, y compris Pablo Longoria. Cependant, le président olympien fera une meilleure opération financière s'il refuse le transfert maintenant. C'est ce que sous-entend le compte X Le Petit OM.

Le projet c'est de rejoindre un top 10 européen en fin de saison pour un montant à 3 chiffres si possible. — LePetitOM (@LePetitOM) August 5, 2025

« Le projet c'est de rejoindre un top 10 européen en fin de saison pour un montant à 3 chiffres si possible », écrit le compte spécialisé sur X au sujet de Mason Greenwood. Un objectif réaliste pour le joueur de 23 ans, lequel va continuer sa progression dans les prochains mois. Encore mieux entouré à l'OM et avec la Ligue des champions comme vitrine, l'Anglais sera sans doute synonyme de jackpot pour les Phocéens en 2026. Les achats très onéreux réalisés par les clubs anglais cet été montrent que les 100 millions d'euros sont largement atteignables pour un attaquant sous contrat jusqu'en 2029 à Marseille.