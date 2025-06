L'OM demande 5 ME pour laisser partir De Zerbi

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Simone Inzaghi n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan. Les Nerazzuri doivent trouver un successeur et Roberto de Zerbi fait partie des candidats sérieux. Une option évidente puisque l'entraîneur de l'OM possède une clause de départ à un prix très abordable.

La débâcle contre le PSG en finale de la Ligue des champions sera finalement le dernier match de Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter Milan. Les Nerazzuri ont officialisé le départ de leur coach ce mardi. La direction milanaise a déjà débuté sa quête d'un successeur. Deux noms sortent du lot en Italie avec Cesc Fabregas (Côme) et Roberto de Zerbi (OM). L'entraîneur du club phocéen assure pourtant vouloir prolonger sa mission à Marseille avec la Ligue des champions à disputer. Mais, dans les faits, son départ pour l'Inter est une réelle possibilité. Le club lombard a approché le technicien et surtout l'Olympique de Marseille ne le bloquera pas

5 ME et De Zerbi prend la direction de Milan

La presse italienne a fait état d'une clause de départ décidée avec Roberto de Zerbi. Le très informé Fabrizio Romano donne des détails sur cette clause et notamment sur le prix attendu pour qu'elle saute : un peu plus de 5 millions d'euros. Une somme largement à la portée d'un mastodonte comme l'Inter et donc une menace évidente pour les supporters marseillais.

❗️CONFIRMATION : De Zerbi dispose d'une clause de sortie d'un peu plus de 5 millions d'euros.



[🎖️@FabrizioRomano via YTB] pic.twitter.com/XUZsFaCruY — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 3, 2025

Si De Zerbi clame publiquement son envie de rester sur la Canebière, il lui sera difficile voire impossible de refuser une offre des Intéristes. Entraîner l'un des principaux clubs de son pays, candidat déclaré au titre de champion d'Italie mais surtout au sacre final en Ligue des champions est une chance unique pour l'ancien coach de Sassuolo, Brighton ou encore le Shakhtar Donetsk. Malgré son ambiance bouillante, l'OM ne pèsera pas bien lourd face aux Nerazzuri.