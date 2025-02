L'OM déjà d'accord avec Laporte et Koulibaly ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’est intelligemment renforcé lors de ce mercato d’hiver mais Medhi Benatia vise encore plus fort pour l’été prochain en cas de qualification en Ligue des Champions. Des négociations sont déjà en cours avec Aymeric Laporte ou encore Kalidou Koulibaly, actuellement en Arabie Saoudite.

L’Olympique de Marseille a profité du mois de janvier pour apporter quelques retouches à son effectif. Le club phocéen a fait venir Amine Gouiri, Ismaël Bennacer, Luiz Felipe et Amar Dedic. Les manques identifiés par Roberto De Zerbi ont été comblés et désormais, l’OM veut assurer sa place sur le podium afin de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Cela est vital pour les finances du club phocéen et pour continuer à renforcer l’équipe comme le souhaite Medhi Benatia. Car après avoir fait venir Rabiot, Greenwood ou encore Hojbjerg et Bennacer, le directeur du football marseillais vise encore plus fort comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour.

Le quotidien national évoque notamment la piste Aymeric Laporte pour renforcer la défense. Cet hiver déjà, des discussions ont eu lieu avec l’international espagnol qui évolue à Al-Nassr en Arabie saoudite. L’ancien défenseur de Manchester City avait donné son accord à l’OM mais « le mariage n’a pas pu se faire en raison de différentes modalités financières ». Ce qui ne veut pas dire que Marseille renonce à Laporte. Au contraire, le club marseillais devrait revenir à la charge l’été prochain avec des conditions plus atteignables pour boucler le deal.

Laporte, Koulibaly, Todibo, l'OM vise du lourd

Si la piste Aymeric Laporte venait à se compliquer, un autre défenseur évoluant en Arabie saoudite pourrait débarquer à Marseille en la personne de Kalidou Koulibaly, qui a lui aussi eu des contacts avec le board olympien et qui s’est montré « emballé par le projet marseillais ». En défense, l’OM vise donc du très lourd pour l’été prochain et ce n’est pas la piste Jean-Clair Todibo qui va démontrer le contraire. L’international français de West Ham est lui aussi ciblé mais il s’agit de la piste la plus complexe car pour l’heure, le club londonien ne souhaite pas s’en séparer. L’identité des premières cibles de l’été prouve en tout cas l’ambition de l’Olympique de Marseille, qui s’impose avec quelques mois d’avance comme le club à surveiller en priorité dans l’optique du prochain mercato.