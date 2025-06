L’OM défie Manchester United pour un défenseur étonnant

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour sa charnière centrale, l’Olympique de Marseille s’intéresse au Sénégalais Arouna Sangante. Mais le club phocéen doit composer avec une rude concurrence sur ce dossier. A un an de la fin de son contrat, le défenseur central et capitaine du Havre plaît à de nombreuses formations comme Manchester United.

Compte tenu du chantier découvert par Roberto De Zerbi cette saison, l’Olympique de Marseille ne se contentera pas de la signature imminente de CJ Egan-Riley. Un deuxième défenseur central viendra sûrement renforcer la charnière du coach marseillais. D’autant que l’Italo-Brésilien Luiz Felipe n’est pas retenu après sa demi-saison marquée par des blessures. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. Depuis quelques semaines, les noms de Nayef Aguerd, Aymeric Laporte ou encore Facundo Medina sont énumérés avec insistance. Mais le club phocéen pourrait finalement miser sur une piste moins attendue.

Arouna Sangante (23 ans) attire Man United, Séville, l’OM, Nottingham, Augsbourg et Stuttgart.



Sous contrat au Havre jusqu’en 2026, il est évalué à 8 M€. Le Sénégalais souhaite changer d’air après une saison à 16 matchs.



Plus d'infos ici 👉 https://t.co/f5pdGvaVXB#LeHavre… pic.twitter.com/tBbojo6EiG — africafoot.com (@Africafoot_com) June 13, 2025

Selon les informations d’Africa Foot, le vice-champion de France s’intéresse à Arouna Sangante. Le défenseur central du Havre arrive à un an de la fin de son contrat et souhaite partir pour franchir un cap. Etant donné sa situation contractuelle, ses dirigeants ne le retiennent pas. L’Olympique de Marseille pourrait donc en profiter. Mais la source ajoute que beaucoup d’autres écuries concurrencent les Marseillais sur ce dossier. Nottingham Forest, Augsbourg, Stuttgart, le FC Séville et surtout Manchester United seraient également sur le coup.

MU a pris de l'avance

Les Red Devils auraient déjà entamé des discussions avec le Sénégalais de 23 ans et leurs échanges seraient positifs. Autant dire que les Mancuniens feraient un pas décisif en cas d’accord avec le capitaine du Havre, dont la valeur est seulement estimée à 8 millions d’euros d’après le site de Transfermarkt. Son transfert comporterait tout de même un risque dans la mesure où le défenseur capable d’évoluer latéral droit n’a disputé que 16 matchs de Ligue 1 cette saison à cause de ses pépins physiques.