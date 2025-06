L’OM défie Lille pour un monstre à 12 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM veut se renforcer en défense centrale et dans cette optique, le club phocéen a manifesté un intérêt pour Sikou Niakaté. Le solide défenseur malien de Braga a aussi tapé dans l’oeil de Lille.

A la recherche de plusieurs défenseurs centraux cet été, l’Olympique de Marseille a finalisé une première signature, celle de Egan-Riley, libre de tout contrat. Le club olympien continue d’étudier les pistes Aymeric Laporte, Facundo Medina et Nayef Aguerd, trois dossiers difficiles à concrétiser pour des raisons différentes. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont également un oeil sur le championnat portugais, et ils y ont repéré un élément capable d’apporter à Roberto De Zerbi tout ce qu’il souhaite en défense centrale.

CJ Egan-Riley va signer pour quatre ans à l’OM https://t.co/8jKxNgQqG8 — Foot01.com (@Foot01_com) June 13, 2025

Le journal portugais O Jogo nous apprend que les dirigeants de l’OM sont très intéressés par Sikou Niakaté, solide international malien de 25 ans qui évolue à Braga depuis deux ans et son arrivée en provenance de l’EA Guingamp. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Montreuil ne sera pas simple à déloger et Marseille devra payer une somme estimée par la presse portugaise à 12 millions d’euros pour le faire venir. Dans ce dossier, les dirigeants olympiens seront en concurrence avec un autre club de Ligue 1. Et pour cause, Lille a aussi manifesté un réel intérêt pour le défenseur d’1m86 afin de compenser un potentiel départ de Diakité ou d’Alexsandro, comme l'avait révélé il y a une dizaine de jours Foot Mercato.

L'OM et Lille au coude à coude pour Niakité

En Bundesliga, le joueur a également la cote puisque le Werder Brême suit de près sa situation. La question est maintenant de savoir quel club aura la préférence de Sikou Niakaté et si Braga ouvrira la porte à son départ. Du côté de Marseille, le profil du joueur plaît mais son manque d’expérience en Ligue des Champions pourrait être un frein. Car après avoir misé sur le jeune Egan-Riley, la volonté est sans doute de frapper un grand coup avec un joueur ayant déjà disputé la coupe aux grandes oreilles. Sauf si l’OM veut encore deux défenseurs centraux, ce qui impliquerait de nombreux départs dans ce secteur de jeu (Meïté, Luiz Felipe, Kondogbia, Cornelius).