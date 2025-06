L’OM croule sous les pistes, ça va être le feu

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a déjà débuté son mercato en pliant deux dossiers pour des recrues. Ce n'est clairement qu'un échauffement tant Pablo Longoria est bouillant sur de nombreux dossiers.

L’Olympique de Marseille a commencé à dévoiler son programme de reprise pour la saison prochaine. Les hostilités reprendront le 7 juillet prochain à la Commanderie, avec les joueurs non-internationaux convoqués par Roberto De Zerbi pour faire des tests médicaux et se mettre en jambes pour débuter la préparation. Dans trois semaines donc, l’entraîneur italien espérera déjà avoir des recrues à se mettre sous la dent. Et c’est bien parti pour puisque l’OM a déjà bouclé les venue d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley. Deux joueurs libres qui ne seront pas seuls à enfiler de nouveaux équipements à Marseille, assure La Provence.

Roberto De Zerbi va être servi par Longoria

Pour le quotidien régional, cela va bien frapper fort cet été, et les rumeurs vont continuer à se multiplier tant Pablo Longoria et ses troupes enchainent les pistes, pour recruter mais aussi pour avoir de nombreuses solutions sous la main. « La direction sportive s’active pour satisfaire les désirs de son entraineur et bâtir une escouade compétitive, appelée à mener de front plusieurs combats la saison prochaine. De multiples dossier sont sur le feu », assure ainsi le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti.

En attendant, un premier dégraissage est attendu avec le départ de plusieurs joueurs (Ounahi, Harit, Maupay…) mais cela n’empêche absolument pas l’OM, qui a le feu vert de la DNCG pour recruter, de lancer les hostilités pour vivre un mercato animé et offensif. Dans la lignée du précédent, qui avait véritablement transformé le visage de la formation marseillaise. Roberto De Zerbi devrait être servi, de sorte qu’il n’aura aucune excuse pour ne pas bien performer sur tous les tableaux la saison prochaine. Les supporters ont en tout cas une énorme attente, et ils sont maintenant presque mal habitués, avec des stars qui signent chaque été à l'OM.