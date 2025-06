L'OM croule sous les offres, un joueur vendu de force ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique de Marseille a commencé doucement, mais dans les coulisses, le duo Longoria-Benatia s'active. Les dirigeants de l'OM pourraient accepter de vendre Quentin Merlin qui croule sous les offres.

Quentin Merlin est actuellement bien loin de se soucier du mercato, puisque le jeune défenseur marseillais dispute actuellement l'Euro Espoirs avec la France. Mais il se pourrait bien que le joueur arrivé du FC Nantes en janvier 2024 doive se pencher sur son avenir dès que la compétition sera terminée, car du côté de l'Olympique de Marseille, on croule sous les offres en ce début du marché des transferts, au point que le départ du latéral gauche n'est plus illusoire. Ce samedi, La Provence affirme que le club phocéen a été contacté par le Stade Rennais, mais également des clubs anglais et allemands afin de connaître les conditions pour un éventuel transfert de Quentin Merlin. Et pour l'instant, si aucune offre officielle n'a été faite, le quotidien régional précise que l'OM n'a pas fermé la porte à un départ du défenseur de 23 ans.

L'OM ne ferme pas la porte au départ de son défenseur

Acheté pour 10 millions d'euros à Nantes, Quentin Merlin pourrait être cédé en cas de belle plus-value pour l'Olympique de Marseille, même si le joueur n'est pas du tout dans une logique de départ à ce stade du mercato. « Ces intérêts de ces clubs ne sont pas pour déplaire à l’OM. Son joueur possède un contrat jusqu’en 2028, a seulement 23 ans et déjà 4 saisons au compteur au niveau professionnel et il n’est pas officiellement mis en vente, soit autant d’éléments qui placent le club en position de force sur ce dossier. Traduction : seul un joli chèque lui fera quitter Marseille », précise Ludovic Ferro, journaliste du quotidien marseillais.

Car du côté de l'OM, on a besoin de liquidité afin de permettre à Pablo Longoria de réaliser de nombreux recrutements afin d'apporter à Roberto De Zerbi l'effectif dont l'entraîneur italien a besoin pour être compétitif en Ligue 1, mais également en Ligue des champions. Et tant pis pour Quentin Merlin, qui de son côté a le souhait de jouer la C1 sous le maillot de l'OM.