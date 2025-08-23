L'OM craque pour un prodige portugais

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à une dernière semaine de mercato extrêmement agitée. Le club phocéen veut notamment recruter et pourrait trouver son bonheur au Portugal.

L'OM est dans la tourmente en ce tout début de saison. Le club phocéen doit gérer plusieurs dossiers gênants. Le plus complexe est celui autour d'Adrien Rabiot. L'international français est prié d'aller voir ailleurs dans les plus brefs délais suite à son comportement à Rennes. Le club phocéen va devoir rapidement chercher son potentiel remplaçant. Du moins, il faudra recruter au milieu de terrain. Roberto De Zerbi a perdu en qualité et veut des joueurs fiables au plus haut niveau et motivés à l'idée de s'inscrire dans son projet de jeu. Medhi Benatia pourrait bien trouver son bonheur au Portugal du côté de Famalicao.

L'OM sur une pépite portugaise

Selon des informations rapportées par LePetitOM, Gustavo Sa est en effet un profil très apprécié par le board marseillais. Malgré son jeune âge, 20 ans, le milieu offensif a déjà enchainé 3 saisons en pro. Le Portugais, encore sous contrat avec son club jusqu'en juin 2029, est estimé à 16 millions d'euros. Un prix qui serait semblable à ce que l'OM tirerait d'une vente de Rabiot.

En tout cas, le temps presse pour la direction phocéenne. Mais cette dernière pourrait faire un joli coup en récupérant Sa, jeune joueur très prometteur et qui aurait à coeur de s'imposer dans une équipe qui disputera la Ligue des champions cette saison. A noter que l'OM vise encore quatre, cinq ou même six recrues en cette fin de marché des transferts estival. Roberto De Zerbi veut du changement et compte bien relancer rapidement son collectif malgré les derniers événements survenus à Rennes. Il en va de la suite de la saison phocéenne.