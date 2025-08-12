L'OM craque pour un prodige belge à prix cassé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral gauche et d'un défenseur central, l’OM scrute aussi les bonnes opportunités pour renforcer son milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, Medhi Benatia a déniché un bon plan en Belgique.

L’Olympique de Marseille a fait le plus gros de son mercato, mais Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent encore apporter quelques touches à l’effectif de Roberto De Zerbi. L’objectif principal est évidemment de dégraisser en se séparant de plusieurs indésirables tels que Moumbagna, Maupay ou encore Harit et Ounahi. Dans un second temps, l’idée est de renforcer certains postes avec un défenseur central, un latéral gauche mais aussi un milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, Roberto De Zerbi a perdu gros avec Valentin Rongier et Ismaël Bennacer.

Angel Gomes a donné satisfaction durant l’été, mais un joueur de plus ne serait pas de trop pour la rotation. C’est ainsi que selon TransferFeed, les dirigeants olympiens sont très intéressés par Mario Stroeykens. En fin de contrat avec Anderlecht en juin 2026, le milieu offensif belge de 20 ans a tout du bon plan de fin de mercato. International espoir avec les Diables Rouges (12 sélections), il sort d’une bonne saison à Anderlecht avec 39 matchs disputés pour un total de 5 buts et 7 passes décisives. L’OM semble apprécier son profil, d’autant plus que cette piste est étudiée de longue date par les décideurs phocéens.

L'OM est intéressé par Mario Stroeykens

Pour accélérer concrètement sur la piste Mario Stroeykens, l’Olympique de Marseille va maintenant devoir vendre plusieurs de ses joueurs. Anderlecht n'est pas en position de force dans ce dossier en raison de la situation contractuelle de son joueur et pourrait le vendre pour seulement dix millions d'euros. Malgré une volonté claire d’apporter quelques retouches, l’OM ne souhaite pas faire n’importe quoi en empilant les joueurs à un même poste. Les prochains jours seront donc déterminants pour enfin dégraisser l’effectif et éventuellement ajouter quelques recrues de plus. Histoire de terminer en beauté un mercato qui suscite pour l’instant l’engouement et l’optimisme sur la Canebière.