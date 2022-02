L’OM coule, Pierre Ménès sauve Sampaoli

Dans : OM.

Deuxième du championnat, l’OM s’est fait surprendre par Clermont au Vélodrome dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1.

La gueule de bois est inévitable pour les supporters de l’Olympique de Marseille ce lundi au lendemain de la défaite inattendue des olympiens contre Clermont au Vélodrome. Au terme d’un match maîtrisé, les Auvergnats ont puni une équipe de l’OM trop brouillonne pour espérer la victoire dimanche soir. Comme depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli est dans le viseur des supporters de l’Olympique de Marseille mais après la défaite contre Clermont, le journaliste Pierre Ménès n’a pas ciblé l’entraîneur argentin. Et pour cause, selon l’ex-consultant de Canal +, l’équipe alignée par Jorge Sampaoli était « pour une fois » cohérente et par conséquent, c’est davantage aux joueurs qu’il est légitime de s’attaquer…

Pierre Ménès cible Guendouzi, Ünder et Payet

⏱️90'+3 | #OMCF63 0⃣-2⃣

« Marseille, pour une fois, avait débuté avec une composition d’équipe cohérente, mais n’avait pas de jus. Alors c’est vrai que les Olympiens avaient joué jeudi face à Karabagh mais l’équipe était remaniée. L’entrée de Dieng a apporté un peu de profondeur mais Guendouzi en fait tellement qu’il en fait trop, Payet est dans le trou physiquement, Ünder tire quand il est à droite et ne centre pas quand il est à gauche… bref, c’est compliqué. Le second but clermontois signé Allevinah – que j’avais bien aimé à la CAN – de la tête sur corner est magnifique et scelle une victoire qui donne six points d’avance au Clermont Foot sur le troupeau de relégables. Et c’est mérité parce que les joueurs de Gastien jouent avec leurs moyens mais utilisent avec beaucoup de calme et de rationalité leurs ballons offensifs et trouvent des espaces pour des joueurs qui se projettent – Zedadka a été omniprésent dans son couloir. Un résultat brillant pour une équipe qui joue le maintien avec cœur et intelligence et qui m’a régalé » a analysé Pierre Ménès, pour qui l’Olympique de Marseille devra rapidement se reprendre afin de conserver sa place de dauphin du PSG.